Труп лежал посреди улицы: в Полтавской области натолкнулись на мертвого мужчину

Труп лежал посреди улицы: в Полтавской области натолкнулись на мертвого мужчину

Обстоятельства и причина смерти 43-летнего мужчины устанавливаются.

Сегодня, 16 ноября, около 06:30, в селе Гожулы, что в Полтавской территориальной громаде, на улице обнаружили мертвого мужчину.

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Тело, лежавшее на улице Парковой, увидели прохожие и позвонили правоохранителям. Как рассказали в пресс-службе полиции области, на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, установившая личность мужчины. Им оказался 43-летний местный житель.

Для установления причины смерти тело умершего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

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