Труп лежал в центре села: стала известна причина смерти 20-летнего парня из Буковины

Труп лежал в центре села: стала известна причина смерти 20-летнего парня из Буковины

Парень отравился алкоголем и задохнулся.

В центре села Старый Волчинец Каменецкой общины Черновицкой области нашли мертвым 20-летнего молодого человека. Как выяснила судебно медицинская экспертиза, парень умер от механической асфиксии.

Как пишет "Суспильне", он был пьян и задохнулся рвотными массами.

У парня обнаружили отравление этиловым спиртом. Смерть наступила, когда рвотная масса попала в дыхательные пути и перекрыла доступ воздуха в легкие.

Молодого человека нашли мертвым 18 ноября в центре села, на его теле не было признаков насильственной смерти.

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