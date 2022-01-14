Труп месяц лежал в канаве под ветками и мхом: в Ровенской области мужчина убил 27-летнюю возлюбленную

За дерзкое убийство 27-летнему жителю села Соломеевка грозит 15 лет тюрьмы.
Возле села Билаши Сарненского района Ровенской области в канаве нашли прикрытую ветками и мхом 27-летнюю мертвую женщину с травмой головы. В жутком убийстве правоохранители подозревают ее сверстника и сожителя.
Об этом рассказали в пресс-службе полиции области.
"Тело погибшей почти месяц пролежало в канаве. Во время общения с полицейскими обоснованно подозреваемый в совершении угона и надругательства над могилами 27-летний житель села Соломеевка признался, что в середине декабря лишил жизни свою сожительницу, а тело спрятал", — говорится в сообщении.
Во время осмотра в лесной посадке возле села Белаши полицейские обнаружили в канаве убитую женщину, ее тело отправили на экспертизу.
Полицейские установили, что в середине декабря 2021 года сожители в состоянии алкогольного опьянения шли в село Белаши, чтобы украсть продукты у местных жителей.
В лесном массиве неподалеку от села между ними возник конфликт на почве ревности. Во время спора мужчина взял деревянную палку и начал бить женщину по голове и лицу. От полученных травм она скончалась на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина перетащил тело своей мертвой сожительницы в яму и замаскировал место ветвями деревьев.
"Известно, что сожители вели аморальный образ жизни. Оба находились в розыске за совершенные имущественные преступления", — добавляют в полиции.
27-летнему жителю села Соломеевка уже сообщили о подозрении, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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