Труп месяц лежал в канаве под ветками и мхом: в Ровенской области мужчина убил 27-летнюю возлюбленную

Труп месяц лежал в канаве под ветками и мхом: в Ровенской области мужчина убил 27-летнюю возлюбленную

За дерзкое убийство 27-летнему жителю села Соломеевка грозит 15 лет тюрьмы.

Возле села Билаши Сарненского района Ровенской области в канаве нашли прикрытую ветками и мхом 27-летнюю мертвую женщину с травмой головы. В жутком убийстве правоохранители подозревают ее сверстника и сожителя.

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Об этом рассказали в пресс-службе полиции области.

"Тело погибшей почти месяц пролежало в канаве. Во время общения с полицейскими обоснованно подозреваемый в совершении угона и надругательства над могилами 27-летний житель села Соломеевка признался, что в середине декабря лишил жизни свою сожительницу, а тело спрятал", — говорится в сообщении.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

Во время осмотра в лесной посадке возле села Белаши полицейские обнаружили в канаве убитую женщину, ее тело отправили на экспертизу.

Полицейские установили, что в середине декабря 2021 года сожители в состоянии алкогольного опьянения шли в село Белаши, чтобы украсть продукты у местных жителей.

В лесном массиве неподалеку от села между ними возник конфликт на почве ревности. Во время спора мужчина взял деревянную палку и начал бить женщину по голове и лицу. От полученных травм она скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина перетащил тело своей мертвой сожительницы в яму и замаскировал место ветвями деревьев.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

"Известно, что сожители вели аморальный образ жизни. Оба находились в розыске за совершенные имущественные преступления", — добавляют в полиции.

27-летнему жителю села Соломеевка уже сообщили о подозрении, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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