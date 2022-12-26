Труп нашли неподалеко от села: в Ивано-Франковской области убили 20-летнего парня

Вблизи села Рыбное в Ивано-Франковской области обнаружили тело 20-летнего уроженца Закарпатья. Молодого человека убил его товарищ.

Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

"На днях в полицию Тисменицы поступило сообщение о том, что вблизи села Рыбное обнаружено тело мужчины. Во время осмотра на теле погибшего правоохранители обнаружили следы насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили обстоятельства преступления и личность злоумышленника.

Как выяснилось, между 20-летним уроженцем Закарпатья и его знакомым возник переросший в драку словесный конфликт, во время которой фигурант ударил ножом в грудную клетку товарища. От полученной травмы житель Закарпатской области скончался на месте. А злоумышленник сбежал с места совершения преступления.

Тело убитого парня отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Злоумышленника оперативники задержали в считанные часы после совершения преступления. Его действия квалифицируют по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителья задержли и сообщил ему о подозрении. В суд подано ходатайство по избранию подозреваемому меры пресечения.

За совершение тяжкого преступления задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Жестокие убийства

Напомним, жительница российского Екатеринбурга задушила троих своих детей. Свой поступок женщина объяснила тем, что "в них вселился дьявол".

В Ровенской области отец зарубил топором собственного сына , а в Одесской области во время конфликта 58-летний отец забил палкой до смерти 36-летнего сына, а правоохранителям придумал другую историю.

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