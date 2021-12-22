Труп нашли соседи: в Тернопольской области мужчина замерз на пороге дома

Труп нашли соседи: в Тернопольской области мужчина замерз на пороге дома

Мужчина умер от переохлаждения во дворе соседей.

В Тернопольской области от переохлаждения скончался 49-летний житель г. Копычинцы Чортковского района. Тело погибшего обнаружили соседи на территории собственного домохозяйства.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Тернопольской области.

"21 декабря в морг КНП "Чертковская городская больница" доставлено тело жителя г. Копычинцы Чортковского района, 1972 года, смерть которого наступила в результате переохлаждения", — говорится в сообщении.

Спасатели предостерегают общественность не допускать переохлаждения организма.

"Тепло одевайтесь и не злоупотребляйте алкогольными напитками, мнение о том, что алкоголь согревает — ошибочно. Будьте осторожны во время движения на заснеженных и скользких дорогах. Не оставляйте детей без присмотра. Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности", — отметили чрезвычайники.

Напомним, во Львовской области от переохлаждения умерла женщина, ее тело обнаружили на стадионе.

Во Львовской области от переохлаждения скончалась 48-летняя женщина | Новости Украины

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