Труп нашли в багажнике с кучей наличных: в Черкасской области убили валютчика (фото)

По мнению полиции, убийство мужчины может быть связано с его деятельностью.

В Тальном Черкасской области убили 54-летнего валютчика. Мертвого мужчину обнаружили в четверг вечером, 17 июня, в багажнике его собственного автомобиля. Там также лежала внушительная сумма наличных.

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Правоохранители предварительно установили, что мужчина накануне уехал из дома и не вернулся. Тальновчанину было 54 лет, он занимался обменом валюты. Злоумышленники нанесли пострадавшему несколько ударов по голове от которых последний скончался.

В полиции рассматривают различные версии, в том числе и убийство из-за его деятельность. Полицейские объявили причастных к убийству в розыск и призвали всех, кто владеет информацией, которая поможет установить нападавших, сообщить по номеру 102.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области на глазах у соседа мужчина застрелил товарища и покончил с собой.

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