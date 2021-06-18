Труп нашли в багажнике с кучей наличных: в Черкасской области убили валютчика (фото)

По мнению полиции, убийство мужчины может быть связано с его деятельностью.
В Тальном Черкасской области убили 54-летнего валютчика. Мертвого мужчину обнаружили в четверг вечером, 17 июня, в багажнике его собственного автомобиля. Там также лежала внушительная сумма наличных.
Как рассказали в полиции Черкасской области, автомобиль ВАЗ-2107 с трупом обнаружили на перекрестке улиц Шевченко и Черновола
Правоохранители предварительно установили, что мужчина накануне уехал из дома и не вернулся. Тальновчанину было 54 лет, он занимался обменом валюты. Злоумышленники нанесли пострадавшему несколько ударов по голове от которых последний скончался.
В полиции рассматривают различные версии, в том числе и убийство из-за его деятельность. Полицейские объявили причастных к убийству в розыск и призвали всех, кто владеет информацией, которая поможет установить нападавших, сообщить по номеру 102.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Одесской области на глазах у соседа мужчина застрелил товарища и покончил с собой.