Труп нашли во дворе дома: в Сумской области мужчина жестоко убил своего товарища (фото)

Тело покойного обнаружил его родственник.
В воскресенье, 11 июля, в Шостке Сумской области во дворе частного дома было найдено тело 69-летнего владельца со следами побоев. Подозреваемого в убийстве уже задержали.
Как рассказали в полиции области, о подозрительной смерти 69-летнего мужчины правоохранителям сообщил его родственник. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Мужчину с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе его частного дома. Для установления причины смерти тело направили на экспертное исследование.
Выяснилось, что пенсионер умер от открытой черепно-мозговой травмы.
"Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Шостки. Его задержали, он находится в изоляторе временного содержания", — рассказал начальник районного управления полиции Игорь Нагорный.
Предварительно установлено, что ночью между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, который перерос в драку и завершился смертью пенсионера.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, в Сумской области сын убил и расчленил собственную мать.