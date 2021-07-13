Труп нашли во дворе дома: в Сумской области мужчина жестоко убил своего товарища (фото)

Труп нашли во дворе дома: в Сумской области мужчина жестоко убил своего товарища (фото)

Тело покойного обнаружил его родственник.

В воскресенье, 11 июля, в Шостке Сумской области во дворе частного дома было найдено тело 69-летнего владельца со следами побоев. Подозреваемого в убийстве уже задержали.

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Как рассказали в полиции области, о подозрительной смерти 69-летнего мужчины правоохранителям сообщил его родственник. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Полиция Сумской области

Мужчину с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе его частного дома. Для установления причины смерти тело направили на экспертное исследование.

Полиция Сумской области

Выяснилось, что пенсионер умер от открытой черепно-мозговой травмы.

"Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Шостки. Его задержали, он находится в изоляторе временного содержания", — рассказал начальник районного управления полиции Игорь Нагорный.

Полиция Сумской области

Предварительно установлено, что ночью между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, который перерос в драку и завершился смертью пенсионера.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области сын убил и расчленил собственную мать.

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