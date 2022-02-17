Труп обнаружили в обгоревшем доме: на Прикарпатье в пожаре погиб мужчина (фото)

Тело погибшего обнаружили еще до приезда пожарных.
Сегодня, 17 февраля, в селе Репянка Калушского района Ивано-Франковской области в результате пожара погиб 59-летний мужчина. Вызов о возгорании пожарные получили в 08:17.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.
"Прибыв на место пожара было установлено, что загорелась кровать в комнате частного жилого дома, на площади 5 м.кв. Еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения на месте пожара было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения без признаков жизни", — говорится в сообщении.
По словам чрезвычайников, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
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