Труп односельчанина нашли соседи: в Житомирской области женщина зарезала ножом своего мужа

Между супругами возник конфликт, который завершился смертью.

В поселке Пуланы Житомирской области соседи обнаружили мертвым 42-летнего односельчанина в его собственном доме. О покойном правоохранителям местные сообщили в понедельник утром, 6 сентября, информирует пресс-служба полиции области.

Специалисты на месте происшествия при осмотре тела обнаружили проникающее ранение брюшной полости. Правоохранители установили, что накануне между хозяином дома и его 49-летней женой возник конфликт, во время которого женщина ударила мужа ножом. Сейчас с ней работают следователи.

По данному факту начатого по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, в Житомире задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве и поджоге квартире. Следователи говорят, что он устроил пожар, чтобы скрыть расправу над семьей.

Новости Украины: в Житомире задержали подозреваемого в двойном убийстве

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