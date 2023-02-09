Труп отвез на велосипеде в лес и закопал: в Харькове мужчина убил своего гостя (фото)

В Харькове 38-летний мужчина зарезал знакомого, пришедшего к нему в гости. После убийства душегуб на велосипеде отвез тело в лес и закопал.

Как сообщили в среду, 8 февраля, в полиции Харьковской области, злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Преступление произошло в октябре 2022 года. Во время застолья между 38-летним хозяином квартиры и его 42-летним знакомым возникла ссора. Злоумышленник с ножом набросился на гостя и нанес ему несколько ранений. Убедившись, что пострадавший умер, мужчина на велосипеде отвез тело в Григоровский бор и закопал.

Злоумышленником оказался 38-летний житель Новобаварского района Харькова. Его задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Кривом Роге мама зарезала сына.

Читайте также: