Труп спрятали в цистерну на заброшенной ферме: пропавшего жителя Тернопольской области нашли убитым

Двух молодых людей в возрасте 20 и 22 лет подозревают в убийстве 41-летнего односельчанина.

Во вторник, 23 ноября, без вести пропавшего 41-летнего жителя Тернопольщины обнаружили мертвым в Ровенской области. Правоохранители уже задержали двух жителей Тернопольщины, подозреваемых в умышленном убийстве мужчины.

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Как рассказали в полиции Ровенской области, тело разыскиваемого с признаками насильственной смерти обнаружили 23 ноября в металлической водозаборной емкости, почти полностью зарытой в землю, на территории заброшенной фермы в селе Новая Пляшева Дубенского района Ровенской области.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

Полицейские предварительно выяснили, что 19 ноября трое односельчан из села Гаи Кременецкого района приехали на гужевой подводе в гости в село Турья Ровенской области. При распитии спиртных напитков между ними возник конфликт. Когда односельчане возвращались, 22-летний мужчина, прихватив из дома нож, нанес им 5 ударов в разные части тела 41-летнему. Без признаков жизни его вывезли и выбросили в цистерну.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

Согласно выводам экспертов, смерть мужчины наступила в результате проникающих колото-резаных ранений груди с повреждением легких и массивной кровопотери.

В рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 115 УК Украины, следователи Дубенского районного отдела полиции 22-летнему жителю села Гаи Кременецкого района сообщили о подозрении и подготовили ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 20-летнего жителя Тернопольщины решается вопрос о правовой квалификации его действий и участии в совершенном преступлении.

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