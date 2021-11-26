Труп спрятали в мусоре: в Мариуполе во время поисков женщины раскрыли жестокое убийство мужчины

Труп спрятали в мусоре: в Мариуполе во время поисков женщины раскрыли жестокое убийство мужчины

Подозреваемый был задержан.

В Донецкой области во время розыска пропавшей женщины полиция раскрыла убийство мужчины. Оказалось, что разыскиваемая стала свидетелем расправы.

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Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

В полицию с заявлением обратилась местная жительница, сообщившая об исчезновении племянницы, которая могла быть свидетелем жестокого убийства. Полиция обнаружила женщину и раскрыла преступление.

"Установлено, что месяц назад женщина, которая исчезла, действительно стала свидетелем особо тяжкого преступления. Ее 36-летний знакомый до смерти забил мужчину и оставил его на месте происшествия. После этого подозреваемый уехал в другой населенный пункт, а его подельники перенесли тело в заброшенный дом, где спрятали под кучей мусора", — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса.

В Нацполиции Донецкой области добавили, что убийство произошло месяц назад в Мариуполе. После расправы 36-летний мужчина скрылся в Угледаре. 25 ноября полиция обнаружила тело убитого. Это – мужчина, 1973 года рождения.

По данным следствия, во время застолья подозреваемый до смерти избил знакомого. Затем он скрылся, а его друзья перенесли труп погибшего в заброшенный дом. Их также привлекут к ответственности.

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