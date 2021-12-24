Труп в подъезде: житель Тернополя нашел на лестничной клетке мертвого мужчину (фото)

Труп в подъезде: житель Тернополя нашел на лестничной клетке мертвого мужчину (фото)

Что привело к смерти мужчины – устанавливают правоохранители.

В четверг вечером, 23 декабря, в Тернополе местный житель обнаружил труп мужчины на лестничной клетке. Тело лежало в подъезде одного из жилых домов по улице Галицкой.

Об этом сообщает издание "Файне Мисто".

Увидев мертвого человека, мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Прибывшие по указанному адресу медики лишь констатировали смерть мужчины, а тело отправили на экспертизу.

Причину и обстоятельства его смерти устанавливает полиция.

Файне місто

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