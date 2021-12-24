Труп в подъезде: житель Тернополя нашел на лестничной клетке мертвого мужчину (фото)

Что привело к смерти мужчины – устанавливают правоохранители.
В четверг вечером, 23 декабря, в Тернополе местный житель обнаружил труп мужчины на лестничной клетке. Тело лежало в подъезде одного из жилых домов по улице Галицкой.
Об этом сообщает издание "Файне Мисто".
Увидев мертвого человека, мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Прибывшие по указанному адресу медики лишь констатировали смерть мужчины, а тело отправили на экспертизу.
Причину и обстоятельства его смерти устанавливает полиция.
Читайте также: