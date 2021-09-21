Труп во дворе нашла соседка: во Львовской области 33-летний мужчина жестоко убил односельчанина

Труп во дворе нашла соседка: во Львовской области 33-летний мужчина жестоко убил односельчанина

За содеянное мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Самборском районе Львовской области 33-летнего мужчину подозревают в убийстве своего односельчанина. Изуродованный труп мужчины 20 сентября во дворе его собственного дома обнаружила соседка и заявила в полицию.

На теле погибшего, 48-летнего местного жителя, были обнаружены многочисленные телесные повреждения, в частности, переломы ребер и грудной клетки. Как в дальнейшем установили медики, эти травмы и повлекли смерть мужчины, сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Полицейские установили, что к совершению убийства причастен 33-летний односельчанин погибшего. 20 сентября вечером между мужчинами возник конфликт, в ходе которого младший до смерти избил старшего.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Подозреваемого задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области женщина жестоко убила своего приятеля.

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