Труп выбросил в колодец: в Тернопольской области мужчина забил до смерти собаку

Труп выбросил в колодец: в Тернопольской области мужчина забил до смерти собаку

Живодер беспощадно избил пекинеса.

В Тернопольской области житель Чертковского района палкой забил до смерти собаку. Труп животного мужчина выбросил в колодец.

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Как рассказали в полиции области, об инциденте правоохранителям сообщила жительница Мельнице-Подольской ОТГ. Она рассказала, что нашла мертвую собаку в колодце на собственном дворе.

Дом заявительницы оборудован камерой видеонаблюдения, которая и зафиксировала, как мужчина до смерти избил животное.

Как выяснилось, собаку породы пекинес забил родственник женщины, с которым сложились неприязненные отношения. Мужчина зашел во двор, когда хозяев не было дома. Собака начала лаять на него, тогда он схватил палку и забил животное. Мертвого питомца родственницы он выбросил в колодец.

Правоохранители разыскали нарушителя и по факту преступления открыли уголовное производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. За содеянное мужчине грозит арест до шести месяцев, ограничение свободы на срок до 3 лет или штраф до 51 тысячи гривен.

Напомним, житель Запорожской области застрелил собаку на глазах у детей.

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