Труп женщины подбросили соседу под забор: в Коломые мужчина убил знакомую и с другом пытались скрыть тело

Конфликт между погибшей и мужчиной произошел во время застолья.

В Коломне Ивано-Франковской области во время застолья гость избил до смерти подругу, а после этого с хозяином дома решили спрятать тело. Полицейские задержали злоумышленника и установили его подельника.

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Как рассказали в пресс-службе полиции области, погибшую жительницу Коломыи на улице обнаружили прохожие утром 4 декабря и позвонили в местный отдел полиции. При осмотре на теле 41-летней женщины полицейские обнаружили многочисленные ссадины, что свидетельствовало о насильственной смерти потерпевшей.

Работники полиции опросили соседей, свидетелей и очевидцев и менее чем через час установили личность злоумышленника. Им оказался 53-летний житель одного из сел района.

Как установили полицейские, фигурант и потерпевшая распивали спиртные напитки в доме товарища. Внезапно между ними возник конфликт, во время которого задержанный схватил деревянную палку и стал избивать женщину по голове. От полученных травм она скончалась. После этого злоумышленник совместно с хозяином помещения завернули тело в простыню и вынесли на улицу к ограждению соседнего хозяйства.

Следователи задержали подозреваемого и поместили в изолятор временного содержания.

Прикарпатцу сообщили о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

В отношении 48-летнего хозяина дома решается вопрос об извещении подозрения за совершение уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 396 (Скрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

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