"Трупная вонь и полная антисанитария": бойцов ВСУ шокировал военный госпиталь оккупантов на освобожденной Харьковщине

Все больше фотографий с деоккупированных территорий показывают, насколько россияне заср*нцы.

Их местоположения — сплошная свалка, даже госпиталь, где находились раненые напоминает мусорник.

Фото из "госпиталя" россиян сделали бойцы ВСУ в Малой Камышевасе Изюмского района Харьковской области.

Госпиталь оккупанты обустроили в местном храме.

"Это — Свято-Троицкий храм, на его территории оккупанты сделали госпиталь. Абсолютная антисанитария, отсутствие каких-либо пригодных условий для оказания медицинской помощи, страшная "трупная" вонь свидетельствуют о том, как на самом деле относились даже к своим раненным кацапы", — говорится. в сообщении.

На фотографиях видно, что в бывшем госпитале груды мусора и грязи. Госпиталь больше напоминает помойку.

Напомним, британская разведка рассказала, как ВСУ заставили россиян перейти в экстренную оборону и бежать из Харьковской области. Отмечается, что российские военные в связи с успешными действиями ВСУ на фронте вынуждены предоставить приоритет экстренным оборонным действиям.

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