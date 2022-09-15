"Трупная вонь и полная антисанитария": бойцов ВСУ шокировал военный госпиталь оккупантов на освобожденной Харьковщине

Все больше фотографий с деоккупированных территорий показывают, насколько россияне заср*нцы.
Их местоположения — сплошная свалка, даже госпиталь, где находились раненые напоминает мусорник.
Фото из "госпиталя" россиян сделали бойцы ВСУ в Малой Камышевасе Изюмского района Харьковской области.
Госпиталь оккупанты обустроили в местном храме.
"Это — Свято-Троицкий храм, на его территории оккупанты сделали госпиталь. Абсолютная антисанитария, отсутствие каких-либо пригодных условий для оказания медицинской помощи, страшная "трупная" вонь свидетельствуют о том, как на самом деле относились даже к своим раненным кацапы", — говорится. в сообщении.
На фотографиях видно, что в бывшем госпитале груды мусора и грязи. Госпиталь больше напоминает помойку.
Напомним, британская разведка рассказала, как ВСУ заставили россиян перейти в экстренную оборону и бежать из Харьковской области. Отмечается, что российские военные в связи с успешными действиями ВСУ на фронте вынуждены предоставить приоритет экстренным оборонным действиям.