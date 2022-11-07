Трупный яд от оккупантов попадает в грунтовые воды, а животные объедают тела: на Донбассе - экоугроза

На Донбассе идут тяжелые бои, РФ не забирает с поля боя трупы, что представляет угрозу экологии.

На Донбассе россияне не убирают своих убитых наемников с поля боя и эта проблема приобретает уже экологический характер, ведь трупный яд попадает в грунтовые воды, а мертвые тела объедают животные.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН.

"Проблема приобретает уже экологический характер. Есть экологические организации, которые бьют тревогу, ведь убитых наемников с поля боя никто не убирает. Трупный яд попадает в грунтовые воды и разносится, животные объедают. В гуманитарном плане там настоящий ад на земле. Кстати, мы обеспечиваем наших бойцов хлорной известью, чтобы они могли хотя бы немного дезинфицировать местность перед своими позициями. Потери оцениваются где-то в 10 тысяч. Это то, что мы могли сосчитать на поле боя перед нашими порядками", — сказал эксперт.

Также Жданов рассказал подробнее о ситуации на Донбассе, в частности в Бахмуте, Сватове, Кременной.

"Донецкое направление – это политическая задача. Путин сказал, что нужно захватить Донецкую область, поэтому они отправили туда частные военные компании, как наиболее боеспособную часть силовых структур", – сказал он.

По словам Жданова, россияне и раньше штрумовали там позиции ВСУ, а сегодня это направление активизировалось еще и потому, что глава частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин хочет стать политическим лидером у Путина и пытается захватить власть в РФ.

Поэтому, по словам эксперта, Пригожину, нужна любая победа, взятие любого населенного пункта, который есть на слуху, чтобы утвердиться перед Путиным и показать, что российский Генштаб является несостоятельной организацией, а он в состоянии решать любые проблемы.

"И это должно быть не маленькое село, а Соледарь, Бахмут, Макеевка, Авдеевка или что-то такое", — объяснил эксперт.

Поэтому на этом направлении идут интенсивные боевые действия.

"В связи с тем, что генерал Суровикин – хороший друг Пригожина, сейчас бросаются все ресурсы на обеспечение боевиков частной военной компании Пригожина. А он сегодня просто "рвет жилы", чтобы показать свою состоятельность в ведении боевых действий и их успеваемости. Вот что сейчас происходит на этом направлении. Поэтому нам там крайне тяжело. Там настолько тяжелая ситуация, что 5-8 атак в день на наши позиции. Плюс преимущество артиллерии, плюс они туда добавляют мобилизованных и пытаются выбить нас из этих позиций за счет огневого натиска", – резюмировал Жданов.

Ситуация на Донбассе

Бахмутское направление президент Украины Владимир Зеленский регулярно называет одним из самых сложных. Президент отметил, что командование РФ изо дня в день в течение месяцев гонит туда людей насмерть. По его словам, город стал передовым фронтом, а уцелевших домов в нем практически не осталось.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Россия стягивает мобилизованных на Кременское и Сватовское направления. За сутки россияне до 10 раз пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Город Кременная в Луганской области остается одним из главных хабов, куда Россия отправляет "мобиков". Оттуда их сразу бросают на передовую.

По данным американского Инстута изучения войны (ISW), украинские войска продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная и вели штурм в направлении Куземовки, что в 13 км к северо-западу от Сватового.

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