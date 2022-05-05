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Трупы постоянно привозят из Украины: в столице Бурятии спорткомплекс превратился в зал ритуальных услуг

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Трупы постоянно привозят из Украины: в столице Бурятии спорткомплекс превратился в зал ритуальных услуг

фото иллюстративный / УНИАН

В столице Бурятии Улан-Удэ центральный городской спортивный комплекс превратился в зал ритуальных услуг. В помещении, где провожают в последний путь погибших на войне в Украине бурят, стоит едкий трупный запах, который уже не выветривается.

Морально-психологическое состояние местного населения ухудшилось из-за постоянных поступлений гробов и захоронения бурят, ликвидированных на войне в Украине.

Об этом ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"В столице Бурятии центральный городской спортивный комплекс превратился в зал ритуальных услуг. И они уже не убирают оттуда венки, потому что эта церемония стала постоянной. Кстати, региональные СМИ об этом уже пишут. В регионах люди уже начинают задавать вопрос, что же это за "специальная операция", что гробы и захоронения не заканчиваются, а победы нет", — рассказывает Жданов.

По словам военного эксперта, настроения в российском обществе начинают понемногу меняться, но только на окраинах, где проходят эти захоронения.

"Кстати региональная газета Бурятии написала: состояние тел настолько плохое, что трупный запах не выветривается из этого помещения, где они провожают в последний путь. Понимаете, какое там морально-психологическое состояние? И сейчас Путин выйдет и скажет: "Новая война – давайте повторим", — отметил Жданов.

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