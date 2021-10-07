Труп в коридоре и ужасное шипение аппаратов ИВЛ: появилось видео из коронавирусной больницы в Мелитополе

Труп в коридоре и ужасное шипение аппаратов ИВЛ: появилось видео из коронавирусной больницы в Мелитополе

Ковид-отделение почти полностью забито пациентами с коронавируса.

В Мелитополе Запорожской области стремительно выросло количество больных коронавирусом. Инфекционная больница заполнена пациентами, а атмосфера, которая там царит, удручающая.

Также читайте В Мелитополе усилили карантин: как работает общественный транспорт и торговые центры

Видео будней медучреждения выложили в телеграмм-канале "Мелитопольграм".

На кадрах видно, как в коридоре возле палат стоит каталка с телом умершего пациента.

В палатах на первом этаже заняты почти все места.

"Палаты у нас смешанные. У нас нет мужских и женских из-за нехватки мест. На первом этаже у нас лежат пациенты, которых приравнивают к реанимационным, поскольку в реанимации для всех мест у нас не хватает", — рассказывает врач.

В палатах стоит сплошной гул — шипят кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ. Реанимация заполнена полностью.

На сегодня в инфекционном госпитале в Мелитополе находится 280 пациентов, а всего в городе коронавирус подтвержден у двух тысяч мелитопольцев.

С сегодняшнего дня в Мелитополе значительно усилили карантинные ограничения.

С 7 октября проезд в транспорте здесь четко ограничен по времени — автобусы выходят на маршруты только с 6 до 9 утром и с 16 до 19 часов вечером. В транспорт с сегодняшнего дня пускают только при условии справки о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом. Исключение — разве для несовершеннолетних учащихся и студентов.

Кроме этого, в Мелитополе запретили работу всех детских развлекательных заведений, отменены все массовые мероприятия, кафе и рестораны будут работать только в случае стопроцентной вакцинации всех сотрудников, а чиновникам рекомендовано общаться с горожанами только по предварительной записи.

В Мелитополе больница заполнена пациентами с коронавирусом

Напомним, что в Мелитополе быстрые привозят пациентов с коронавируса каждые 10 минут. Больные лежат даже в коридоре.

Новости Украины: как в Мелитополе реагируют на усиление карантинных ограничений

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку