Трясет третий раз за год: почему возникают землетрясения под Полтавой – эксперт объяснил

В четверг в Украине было зафиксировано землетрясение магнитудой (по шкале Рихтера) 3,7. Он снова случился недалеко от Полтавы. Это уже третье землетрясение в регионе с начала года. Жители озабочены такой подземной активностью.

Сайт ТСН.ua поинтересовался в Главном центре специального контроля, почему землетрясения участились в Полтавской области и стоит ли жителям позаботиться о собственной безопасности.

Именно в Главном центре специального контроля осуществляется круглосуточный сейсмический мониторинг территории Украины и первыми узнают о наличии подземных толчков.

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Как рассказал Игорь Корниенко, заместитель руководителя Главного центра специального контроля, средствами центра постоянно регистрируются землетрясения на территории Украины.

Основными сейсмическими зонами являются: Прикарпатье, Закарпатье, Тернопольская, Черновицкая, юго-западная часть Одесской области (на нее оказывает непосредственное влияние зона Вранча), Днепропетровская область. В последнее время все чаще стали регистрировать сигналы из Полтавской области.

"В среднем за год около 10 землетрясений регистрируется на территории Украины. Большинство из них людьми не чувствуется, то есть они регистрируются сейсмическими датчиками, а порог чувствительности меньше порога ощущения человека. Непосредственно в Полтавской области с 2015 года было зарегистрировано около 10 землетрясений. Сильнейший был В 2015 году его ячейка находилась на границе Полтавской и Сумской областей, толчки ощущались в почти 13 населенных пунктах обеих областей, в 2023 году это уже третье землетрясение на территории Полтавской области, до этого они были в январе, мае и непосредственно 8 июня. Это землетрясение произошло на глубине 10 километров, охватывало по нашим расчетам небольшую часть территории, которая находится в 20 километрах от города Полтава", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Корниенко, заместитель руководителя Главного центра специального контроля.

Он добавляет, что землетрясения происходят по причине движения тектонических плит, а Полтавщина лежит на стыке Украинского кристаллического щита и Днепровско-Донецкой впадины, поэтому землетрясения на этой территории были раньше, есть и, к сожалению, будут в будущем. Какие-то из них могут ощущаться людьми, а какие нет, потому что имеют среднюю энергетику.

"Будем надеяться, что землетрясения не принесут никаких негативных последствий для населения региона. Во время землетрясений люди должны сохранять спокойствие, даже если ощутили толчки. Если есть возможность, необходимо покинуть помещение, перекрыть все коммуникации, помочь пожилым людям и детям, не пользоваться лифтами". "А если люди остаются в помещении, то необходимо отойти от предметов, которые могут упасть и навредить здоровью. Рекомендуется также находиться ближе у несущих стен", — советует специалист.

Что касается надежности жилых домов, то в Украине разработаны государственные строительные нормы, их следует соблюдать при строительстве в том или ином регионе страны.

"Конечно, что в сейсмическом регионе требования к строительству более жесткие, поскольку прогнозируемое землетрясение в одних регионах может быть 5 баллов, в других в 6 баллов, поэтому конечно, что специальные службы должны проверять соблюдают ли эти нормы при строительстве. От этого зависит безопасность проживания население. Мы уже видели не один случай, когда землетрясения приводили к массовым разрушениям и жертвам", — объясняет Игорь Корниенко.

Самый свежий пример – это землетрясение в Турции, где погибло более 25 тысяч населения и пострадало около 75 тысяч человек.

"Что касается возможности землетрясений в нашей стране, то 20% территории Украины может быть охвачена непосредственным влиянием землетрясений. Наш центр осуществляет постоянный мониторинг и проводит оповещения населения, как и другие органы центральной власти, отвечающие за безопасность проживания и ликвидацию последствий во время возможных событий природного характера", — заключает Игорь Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 июня в Полтавской области зарегистрировали землетрясение магнитудой (по шкале Рихтера) 3,7.

Кроме того, мы ранее информировали, что 28 мая во время ракетной атаки на Киев и область жители сообщали о землетрясении.

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