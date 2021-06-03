Трясла и била "в воспитательных целях": в Харькове наказали женщину, которая на улице избила 1,5-летнего сына

Женщину разыскали правоохранители и составили на нее протоколы.
В Харькове правоохранители составили протоколы на женщину, которая била маленького ребенка. Издевательство над малышом зафиксировали на видео очевидцы и выложили в соцсети, а правоохранители установили личность матери.
Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.
Видео, на котором женщина ударила ребенка и трясла его, очевидцы выложили в социальные сети. Работники полиции отреагировали на правонарушения и установили личность женщины и ее место жительства. Вскоре стражи порядка наведались в квартиру, где живет 31-летняя нарушительница с ребенком.
"Гражданка объяснила, что била ребенка в воспитательных целях. В отношении женщины полицейские составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) и по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей) КУ об административном правонарушении ", — рассказали в полиции.
В дальнейшем административные материалы будут направлены на рассмотрение в Киевский районный суд.
Напомним, что Одессе жители дома, где живет женщина, у которой ранее изъяли детей, обеспокоены решением апелляционного суда. Уже на протяжении месяца девочек должны вернуть матери.