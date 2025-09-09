"Это начало конца": историк Грицак рассказал, что нас ждет дальше

Ярослав Грицак

Украина находится «в начале конца войны» — в завершающей ее фазе.

Такое мнение высказал украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью «Украинской правде».

«Я думаю, что это начало конца. Мы в завершающей фазе», — говорит Грицак.

В то же время историк признал, что не знает, как долго эта фаза может занять. Он привел аналогию с Первой мировой. Ибо Первая мировая фактически состояла из трех условных частей.

Первая фаза — это проваливающийся блиц-криг.

Дальше начинается затяжная часть.

Третья фаза — это когда будет решаться судьба войны.

«Я не говорю, что есть переговоры, но есть дело самих переговоров, это уже о чем-то говорит», — говорит историк.

Сколько это может занять

«Классический случай — это Корейская война. Переговоры начались в 1949 году, а завершилась в 1953 году война, потому что Сталин умер. Российская сторона будет затягивать как можно дольше, пока Путин у власти, потому что нужно принудить к этим переговорам. Но я говорю, что когда ведутся переговоры, значит, мы уже где-то в начале конца», — объяснил Грицак.

