"Это начало конца": историк Грицак рассказал, что нас ждет дальше
Историк Ярослав Грицак считает, что Украина находится в завершающей фазе войны, однако не знает, сколько времени она займет.
Украина находится «в начале конца войны» — в завершающей ее фазе.
Такое мнение высказал украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью «Украинской правде».
«Я думаю, что это начало конца. Мы в завершающей фазе», — говорит Грицак.
В то же время историк признал, что не знает, как долго эта фаза может занять. Он привел аналогию с Первой мировой. Ибо Первая мировая фактически состояла из трех условных частей.
Первая фаза — это проваливающийся блиц-криг.
Дальше начинается затяжная часть.
Третья фаза — это когда будет решаться судьба войны.
«Я не говорю, что есть переговоры, но есть дело самих переговоров, это уже о чем-то говорит», — говорит историк.
Сколько это может занять
«Классический случай — это Корейская война. Переговоры начались в 1949 году, а завершилась в 1953 году война, потому что Сталин умер. Российская сторона будет затягивать как можно дольше, пока Путин у власти, потому что нужно принудить к этим переговорам. Но я говорю, что когда ведутся переговоры, значит, мы уже где-то в начале конца», — объяснил Грицак.
Ранее Ярослав Грицак ответил, что станет победой Украины в войне с Россией.