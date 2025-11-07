"Цель номер один" для РФ: Зеленский объяснил, зачем Путину нужен быстрый захват Покровска

Россия пытается захватить Покровск как можно скорее / © Associated Press

Реклама

России нужно захватить Покровск как можно скорее, чтобы продвигать нарратив о том, что она якобы может захватить весь Донбасс.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга для СМИ в пятницу, 7 ноября, в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Покровск как инструмент влияния на Запад

Президент пояснил, что Покровск для оккупантов сегодня «цель №1» и имеет не только военное, но и ключевое пропагандистское значение. Увлечение города Москва планирует использовать в качестве доказательства своих «успехов на поле боя».

Реклама

«Я думаю, что это фактор, который может влиять и на продвижение санкций, равно как и на их отсрочку. Этой историей о Покровске она хочет показать успехи на поле боя», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия "очень боится" сильных решений со стороны Соединенных Штатов Америки, особенно если на поле боя нет реального успеха. Поэтому, захватив Покровск, Кремль сможет вернуть этот нарратив и попытаться убедить западные страны, что российская армия захватит Восток Украины, а те, в свою очередь, заставят Киев выйти из Донбасса.

Колоссальные потери России в штурмах

Президент также сообщил подробности ситуации непосредственно в Покровске. По его словам, на этом направлении враг оказывает колоссальное давление и одновременно несет беспрецедентные потери.

Всего в Покровске сейчас находятся 314 российских военных .

За трое суток город пережил 220 штурмов .

5 ноября кафиры пытались штурмовать город с помощью техники, но потеряли ее .

Президент также подчеркнул, что общие потери РФ в октябре стали самыми большими с начала полномасштабной войны: только с помощью украинских дронов было уничтожено по меньшей мере 25 тысяч российских военных, и это лишь подтвержденные потери.

Реклама

По другим направлениям, Зеленский сообщил о продвижении ВСУ в Купянске и о том, что ситуация может усложниться в Волчанске, поскольку враг там накапливает силы.

Напомним, российские силы в Покровске применяют тактику изоляции логистических маршрутов: устраивают засады и атакуют дроны, чтобы перерезать поставки ВСУ. Украинские войска продолжают сражаться, чтобы удержать свои позиции.