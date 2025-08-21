Крылатая ракета украинского производства «Фламинго» / © Associated Press

Реклама

Когда в сентябре прошлого года украинский беспилотник атаковал состав боеприпасов на территории России, это продемонстрировало решимость Киева наносить удары глубоко в тылу врага. Для женщины, управляющей производством этих дронов, пролетевших более 1000 километров, это был особенно приятный момент. Вскоре после этого удара Россия уже не имела возможности наносить разрушительные удары управляемыми авиабомбами, как это произошло незадолго до того в ее родном Харькове.

Об этом пишет агентство Associated Press, которому предоставили эксклюзивный доступ к одному из секретных заводов компании Fire Point.

«Кремниевая долина обороны»

Чрезвычайные обстоятельства, в том числе экзистенциальная борьба с Россией и ограниченная военная помощь от западных союзников, превратили Украину в мировой центр оборонных инноваций. Цель – отвечать, а то и превосходить возможности России. Fire Point – одна из компаний, возглавляющих это движение.

Реклама

«Война в воздухе — наше единственное настоящее асимметричное преимущество на поле боя сейчас. У нас нет столько живой силы или денег, как у них», — заявила Ирина Терех, руководитель производства в Fire Point.

Компания производит ударные дроны FP-1, способные преодолевать расстояние до 1600 км. По словам Терех, эти беспилотники ответственны за 60% ударов глубоко на территории России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам и складам оружия. Это помогло замедлить русское наступление на востоке.

"Мы считаем, что наша лучшая гарантия - это не полагаться на чью-то волю защитить нас, а скорее на нашу способность защитить себя", - сказал Арсен Жумадилов, глава Агентства по вопросам оборонных закупок.

"Фламинго" и другие разработки

Компания также разрабатывает крылатую ракету FP-5, которая получила название "Фламинго". Она может поражать цели на расстоянии до 3000 км. По информации Defence Express , ее корпус изготовлен по сложной технологии намотки стеклопластикового кокона, что делает его крепким, легким и радиопрозрачным, уменьшая заметность для радаров. Боевая часть ракеты, по всей вероятности, является американской бомбой весом более 900 кг.

Реклама

В настоящее время Fire Point производит примерно одну ракету "Фламинго" в день, но до октября планирует увеличить производство до семи в день.

Хотя украинские чиновники ищут пути завершения войны, Ирина Терех выражает скептицизм о готовности России к настоящему миру.

«Мы готовимся к большей, гораздо более страшной войне», — подытожила она.

Напомним, Зеленский заявил, что в конце 2025 года и начале 2026-го в Украине должны начать массовое производство ракеты «Фламинго» , дальность которой составляет 3 тысячи километров.