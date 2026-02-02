"Цель врага неизменна": Игнат о тактике ударов РФ по энергетике и эффективности ПВО

ПВО / © tsn.ua

Россия не прекращает системные атаки по Украине. Если 80% средств воздушного нападения сбито Силами ПВО, оставшиеся 20% приносят большой вред.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина».

Тактика российских ударов по энергетике Украины

Игнат отмечает: враг не изменил своих намерений. Цель — оставить Украину без тепла, света и воды в осенне-зимний период.

«Агрессор говорит, что якобы таким образом страдают какие-то военные объекты, наш ОПК, но мы видим, что в реальности страдают обычные граждане, особенно слои населения, которые не могут себе позволить дорогие генераторы, аккумуляторы, домашние станции и т.д. Страдают дети, пенсионеры, малоимущие люди», — акцентировал представитель ПСУ.

Враг бьет по энергетике ракетами разных типов. В 2025 году значительно возрос коэффициент применения баллистических ракет по сравнению с крылатыми. Это обусловлено тем, что баллистику может сбивать только система Patriot.

Также он припомнил атаку 13 января, когда противник применил 18 баллистических ракет. Были даны, что все они ударили по Киеву. Но, на самом деле, утверждает Игнат, ими атаковали и Днепропетровскую, и Запорожскую, и Харьковскую, и Киевскую области.

«Однако бывает, что все баллистические ракеты во время атаки летят только по столице, по объектам критической инфраструктуры», — отмечает Игнат.

И когда они атакуют Киевщину и Киев, нередко фиксируются десятки ракет разных типов и по пять сотен дронов.

«Вы можете себе представить, как трудно прикрыть даже хорошо защищенный город с таким количеством средств воздушного нападения врага? Потому как ни крути — все равно что-то долетает. Если даже 80 процентов всего сбито — те 20 процентов приносят большой вред. Это может быть попадание в некую ТЭЦ, другой объект критической инфраструктуры, предприятие и т.д. И когда враг проводит системные атаки, то небольшие проценты попаданий, а соответственно — повреждений и разрушений, плюсуются», — отметил Игнат.

Методические удары по энергетике из года в год демонстрируют желание врага полностью погрузить Украину в блекаут.

«И, к сожалению, это удается — мы видим, что люди сейчас сидят с постоянными отключениями электроэнергии. Поэтому намерения врага очевидны — прежде всего, повлиять этим на украинское население, создав невозможные для жизни условия, особенно зимой», — говорит Юрий Игнат.

Кроме того, Игнат ответил на вопрос, фиксируют ли в Воздушных силах изменения в динамике обстрелов, в частности, после объявления Дональдом Трампом о так называемом временном энергетическом перемирии. Статистика свидетельствует о том, что:

не было массированных ударов;

за прошедшую неделю Россия запустила до тысячи ударных дронов, что несколько меньше по сравнению с прошлой неделей;

противником было применено около 1100 управляемых авиационных бомб и две ракеты.

Делать выводы помогает и информация от военных администраций, ГСЧС, местных властей относительно поражения тех или иных объектов.

Напомним, в Украине усилят защиту некоторых городов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Должна усилиться защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также пограничные общины Сумщины, где россияне устроили фактически постоянное сафари против людей. Ежедневно их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Надо больше защиты и наших ответных действий», — заявил он.