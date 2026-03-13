"Цела Санта-Барбара": Зеленский рассказал, почему затягиваются мирные переговоры

Владимир Зеленский / © Associated Press

Подготовка к мирным переговорам по завершению войны превратилась в сложный процесс с постоянным переносом сроков и спорами по локации. Встреча, которая должна была состояться на следующей неделе, была перенесена. Об этом попросили США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии корреспонденту «Суспільне».

По словам президента, Украина проявила максимальную гибкость и подтвердила готовность делегации прибыть в Вашингтон или Майами. В то же время, Россия предлагала выбрать нейтральные площадки в Турции или Швейцарии. Однако, этот вариант не получил согласования со стороны Соединенных Штатов.

«Там целая же Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что готовы к встрече, но готовы только в Америке. Потому что война и ситуация сохранности им запрещает выезжать сейчас с территории Соединенных Штатов Америки», — пояснил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что организаторами встречи выступают именно Соединенные Штаты, поэтому окончательное решение зависит от их позиции. Украина со своей стороны готова к переговорам на любой предложенной площадке — будь то в США, Турции, Швейцарии или ОАЭ.

«Зависит от американцев. Они организаторы этой встречи. Ждем от них», — подытожил президент.

