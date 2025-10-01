Целая семья не смогла выбраться из собственного дома: что известно о жертвах страшной непогоды в Одессе

© Facebook/Геннадий Труханов

Вчера, 29 сентября, страшная непогода накрыла Одессу и бурлила всю ночь. В частности, на цокольном этаже погибла семья из 5 человек – их накрыла волна, они не смогли выбраться из дома.

Об этом заявила спикер ГСЧС в Одесской области Марина Аверина в эфире телемарафона.

Непогода в Одессе: что известно о гибели людей

По словам спикера, ситуация к утру несколько стабилизировалась, ведь дождь перестал идти. Вода постепенно сходит. К сожалению, последствия стихии крайне трагичны — погибли люди.

Спасатели сообщили, что нашли тело 23-летней девочки, которая исчезла вчера вечером. Она не выжила.

«Непогода унесла жизни 9 человек. Это очень много, мы не помним когда-нибудь такого, чтобы из-за дождя погибли 9 человек» — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесщины Марина Аверина.

Жертвой непогоды стала семья из 5 человек, проживавших на цокольном этаже. Они не смогли выбраться из собственного дома. Также погибли три женщины – их накрыло волной и понесло течением.

Аверина добавила, что сутки и ночь были очень тяжелыми для спасателей. Работники ГСЧС извлекали людей из подтопленного транспорта.

«Мы эвакуировали людей из 7 автобусов. Только в одном из них было 50 человек. Там, где мы доставали людей, вода была выше груди», - сказала она.

Напомним, в Одессе и районе из-за непогоды погибли 9 человек. Среди жертв – ребенок. Мощный ливень повлек за собой подтопление ряда улиц, фиксирующих повреждение коммунальной инфраструктуры.

«Всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать автомобили, откачивать воду из зданий и искать пропавшую девушку, которую нашли в 7 утра… Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств», — говорится в сообщении.