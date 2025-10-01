"Целенаправленно бьют": эксперт объяснил, как Россия выбирает цели для атак по городам Украины

Российская атака на Украину / © ТСН.ua

Для своих атак по Украине Россия выбирает места компактного проживания людей, чтобы нанести вред как можно большему количеству мирного населения.

Об этом президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов «АОПА Украина» Геннадий Хазан рассказал в эфире телеканала «Эспресо».

В контексте защиты городов от российских ударов Хазан отметил важность наличия в Украине систем Patriot.

"Нам нужны системы Patriot, чтобы защитить крупные города и агломерации, где компактно проживают граждане Украины», — сказал он.

По словам эксперта, последние удары по Киеву и Днепру демонстрируют, что россияне намеренно выбирают цели в местах густого проживания людей — типичные пяти- и девятиэтажные дома, чтобы максимум повреждений пришелся на гражданское население.

«Они выбирают цели, они не ошибаются, они целенаправленно бьют по таким домам и вот собственно задача систем Patriot — прикрыть места возможного поражения гражданских лиц», — добавил Хазан.

Эксперт также обратил внимание на нехватку финансирования для приобретения других средств ПВО, в частности малокалиберной зенитной артиллерии, которую, по его словам, «пролюбили» во время предыдущих закупок вооружения. По мнению Хазана, Украине нужны дополнительные средства для повышения процента сбития вражеских ракет и дронов.

Он также отметил, что сейчас украинские силы сбивают 92-94% целей во время вражеских атак, но даже немного «Шахедов», которые проходят мимо защиты и несут мощную боевую часть, попадают в жилые дома. Это приводит к разрушениям и человеческим жертвам.

Хазан добавил, что в Европе стандарт работы предусматривает не менее 81% уничтоженных целей для наивысшей оценки, и отметил, что украинский показатель значительно выше.

Напомним, 30 сентября российские войска атаковали Днепр. Враг дронами ударил по центру города: возникли пожары, были повреждены жилой дом, офисы, общежитие, учреждение культуры и машины. Из-за атаки на Днепр погиб один человек, еще 31 — пострадал.

К слову, по мнению мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, Россия увеличит количество ударов по Украине, в частности по инфраструктуре, с 10 октября. Чиновник призвал быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии.