"Целенаправленно бьют": эксперт объяснил, как Россия выбирает цели для атак по городам Украины
Россия «целенаправленно бьет» по жилым домам. Эксперт подчеркнул, что именно поэтому Украине критически нужны системы Patriot.
Для своих атак по Украине Россия выбирает места компактного проживания людей, чтобы нанести вред как можно большему количеству мирного населения.
Об этом президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов «АОПА Украина» Геннадий Хазан рассказал в эфире телеканала «Эспресо».
В контексте защиты городов от российских ударов Хазан отметил важность наличия в Украине систем Patriot.
"Нам нужны системы Patriot, чтобы защитить крупные города и агломерации, где компактно проживают граждане Украины», — сказал он.
По словам эксперта, последние удары по Киеву и Днепру демонстрируют, что россияне намеренно выбирают цели в местах густого проживания людей — типичные пяти- и девятиэтажные дома, чтобы максимум повреждений пришелся на гражданское население.
«Они выбирают цели, они не ошибаются, они целенаправленно бьют по таким домам и вот собственно задача систем Patriot — прикрыть места возможного поражения гражданских лиц», — добавил Хазан.
Эксперт также обратил внимание на нехватку финансирования для приобретения других средств ПВО, в частности малокалиберной зенитной артиллерии, которую, по его словам, «пролюбили» во время предыдущих закупок вооружения. По мнению Хазана, Украине нужны дополнительные средства для повышения процента сбития вражеских ракет и дронов.
Он также отметил, что сейчас украинские силы сбивают 92-94% целей во время вражеских атак, но даже немного «Шахедов», которые проходят мимо защиты и несут мощную боевую часть, попадают в жилые дома. Это приводит к разрушениям и человеческим жертвам.
Хазан добавил, что в Европе стандарт работы предусматривает не менее 81% уничтоженных целей для наивысшей оценки, и отметил, что украинский показатель значительно выше.
Напомним, 30 сентября российские войска атаковали Днепр. Враг дронами ударил по центру города: возникли пожары, были повреждены жилой дом, офисы, общежитие, учреждение культуры и машины. Из-за атаки на Днепр погиб один человек, еще 31 — пострадал.
К слову, по мнению мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, Россия увеличит количество ударов по Украине, в частности по инфраструктуре, с 10 октября. Чиновник призвал быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии.