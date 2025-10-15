ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
224
Время на прочтение
2 мин

Целенаправленное уничтожение Черниговщины: каким областям приготовиться

РФ «выносит» одну область — Черниговскую, чтобы не разбрасывать ресурсы. Однако следующими могут стать Сумы и Харьков.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Россия сменила тактику: Черниговщина – новая цель, а кто следующий

Россия изменила тактику: Черниговщина — новая цель, а кто следующий

Российские оккупанты целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру и логистику на Черниговщине. Не исключено, что такая же участь может постичь какую-нибудь другую пограничную область.

Об этом заявил волонтер и военный инструктор Роман Доник в своем Facebook.

«То, что сейчас происходит в Чернигове, в ближайшее время ожидает еще какую-то из прифронтовых областей с областным центром близким к границе. Там не „случайные попадания“. Там целеустремленный вынес гражданскую инфраструктуру и логистику. Электросети, железная дорога и наши логистически важные кластеры», — пишет Доник.

По его словам, россияне сделали выводы из минувшей зимы и делают работу над ошибками. Если раньше все ресурсы по ракетам и дронам РФ «разбрасывала» по всем областям, то теперь целенаправленно «выносят» одну область.

«Возможно просто проверяют схему. Других держат в напряжении, чтобы не перебрасывались средства и ресурсы. Вынесут еще несколько развязок и мостов и будет проблема. Большая», — размышляет Доник.

Волонтер предполагает, что следующей целью РФ после Черниговщины может стать Сумская и Харьковская области.

Напомним, что за последние недели РФ методически уничтожает Черниговщину. Так, сегодня, 15 октября, россияне ударили «Ланцетами» по автозаправкам в Чернигове и его пригороде. Вчера из-за атаки РФ на энергообъекты 30 населенных пунктов в Нежинском районе остались без электроснабжения.

2 октября город Нежин Черниговской области остался полностью без электроснабжения в результате ударов РФ. 1 октября город Славутич и часть Черниговщины были обесточены из-за атаки РФ.

Дата публикации
Количество просмотров
224
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie