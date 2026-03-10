Цели РФ на востоке и юге: Тимочко рассказал об угрозе для двух областей

РФ атакует в сторону Днепра и Запорожье / © Associated Press

Реклама

Российские войска рассматривают возможность наступления в сторону Запорожской и Днепропетровской областей. Оккупанты планируют использовать эти направления как фланговое прикрытие для своей стратегической наступательной операции в Донецкой области.

Об этом рассказал военный аналитик Иван Тимочко в эфире телеканала «Киев24».

Для чего РФ хочет атаковать юг

По словам эксперта, приоритетом врага являются не только лобовые фронтальные атаки на ключевые города Донецкой области, такие как Покровск или Часов Яр. Противник будет и дальше пытаться атаковать в сторону Запорожья и Днепропетровска. Тимочко объясняет это тем, что территории Днепропетровской области, по сути, являются фланговыми зонами для стратегического наступления российских сил в Донецкой области.

Реклама

Тимочко также отметил, что после Покровска и Мирнограда, стратегически важное для врага направление на Константиновку и Дружковку. Кроме того, небезразличным для оккупантов остается и направление Временного Яра.

Ситуация в других направлениях

Кроме попыток обезопасить свои фланги на юге, оккупационные войска пытаются создавать напряжение и на других участках фронта. В частности, аналитик отметил активизацию Лиманского направления, которое остается достаточно интересным для противника.

Также, по словам Тимочка, враг пытается растянуть силы украинской обороны, создавая напряжение на Харьковщине, в районе Волчанска и продолжая попытки атаковать на Сумщине.

Напомним, россияне не отказались от планов захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу . Но в ОПУ считают, что им будет очень тяжело это сделать. К тому же такая цель потребует гораздо больше времени, чем хотят оккупанты.