Целились по Киеву или промахнулись на 80 км: Россия ударила третьим "Орешником" по Белой Церкви
Аналитики предполагают, что оккупанты могли промахнуться баллистической ракетой на 80 километров или сознательно избрали своей целью Белую Церковь вместо столицы.
Российское оккупационное войско снова использовало баллистическую ракету средней дальности «Орешник» во время очередного террористического удара по Украине — россияне ударили этим вооружением около часа ночи 24 мая по городу Белая Церковь, что в Киевской области, эту информацию подтвердил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил.
Это уже третий раз, когда РФ использовала «Орешник» в «кинетическом» варианте для ударов по Украине. А учитывая, что основной удар рашистов в ночь на 24 мая был сосредоточен на городе Киев, во время которого враг использовал действительно широкий арсенал средств поражения включительно с дальнобойными ударными дронами, крылатыми, баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, возникает вопрос, не могли ли решить промахнуться «Орешником». БРСД по столице Украины. Об этом пишет Defence Express.
Но вероятно в РФ вполне планировали попасть «Орешником» именно по Белой Церкви, выбрав как цель, например, аэродром. Впрочем, как сообщает OSINT-канал «КиберМука», БРСД попала по гаражному кооперативу. В результате, по результатам ночной атаки в Киевской областной военной администрации сообщили, что в Белоцерковском районе поврежден именно гаражный кооператив, а также здания неназванного предприятия.
Реальная эффективность такого использования этой БРСД, даже в случае попадания в цель, очень сомнительна, о чем в соцсетях уже пожаловались рашисты, которые в очередной раз жалуются на то, почему эта ракета была «без боевой части». Вместе с тем, заметим, что, несмотря ни на что, «Орешник» может представлять серьезную опасность для гражданского населения. И прежде всего это средство террора с учетом, что вряд ли ракета, основное назначение которого — доставка ядерного заряда — будет слишком высоким уровнем точности.
В то же время, предыдущие два удара так или иначе могли иметь реальные практические цели. Так, впервые РФ ударила «Орешником» по Днепру в ноябре 2024 года и это была этакая «репетиция ядерного удара». Второй раз — в январе этого года по окрестностям Львова, тогда россияне могли запустить ракету с целью проверки, как в Европе будут отслеживать удар этой БРСД.
Кроме того, использование «Орешника» можно объяснить и пропагандистскими целями и желанием врага морально давить на украинцев. Ибо обычно об угрозе применения этой БРСД предупреждают раньше времени, а главным и действительно нервным вопросом является решится ли решить использовать ее с ядерной боевой частью. И хотя такой сценарий очень и очень маловероятен, но все же может вызвать определенные панические настроения.
Ночью почти сразу после удара появилось видео момента попадания «Орешника», который враг снова использовал в так называемом «кинетическом варианте» — так раньше сами решисты назвали массо-габаритные макеты, которые используют в РФ в этой БРСД при ударах по Украине, в то время как «Орешник» предназначен для «Орешника». На видео ниже можно увидеть падение отдельных блоков, в каждом по шесть суббоеприпасов. В общей сложности БРСД оснащается шестью такими блоками.
Кроме того, следует обратить внимание на то, что если между первой и второй атакой прошел значительный отрезок времени в год и около полутора месяцев, тогда как между второй и третьей — четыре с половиной месяца. Это позволяет осторожно говорить о том, что в РФ могли нарастить производство этой БРСД, хотя официальных данных пока нет.
Согласно данным, озвученным в прошлом году, на этот год РФ имели планы изготовить шесть БРСД «Орешник», а по состоянию на прошлый год всего их было изготовлено три, из которых одна была использована для удара по Украине, а еще одна была уничтожена на полигоне «Капустин Яр» силами ГУР МОУ, СБУ и СВР.
Напомним, в ночь на 24 мая армия РФ атаковала Белоцерковский район на Киевщине, россияне нанесли удар баллистической ракетой средней дальности РС-26 «Рубеж», а именно «Орешник». В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой.