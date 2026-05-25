Целились по Киеву или промахнулись на 80 км: Россия ударила третьим "Орешником" по Белой Церкви

Удар «Орешником»

Российское оккупационное войско снова использовало баллистическую ракету средней дальности «Орешник» во время очередного террористического удара по Украине — россияне ударили этим вооружением около часа ночи 24 мая по городу Белая Церковь, что в Киевской области, эту информацию подтвердил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил.

Это уже третий раз, когда РФ использовала «Орешник» в «кинетическом» варианте для ударов по Украине. А учитывая, что основной удар рашистов в ночь на 24 мая был сосредоточен на городе Киев, во время которого враг использовал действительно широкий арсенал средств поражения включительно с дальнобойными ударными дронами, крылатыми, баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, возникает вопрос, не могли ли решить промахнуться «Орешником». БРСД по столице Украины. Об этом пишет Defence Express.

Но вероятно в РФ вполне планировали попасть «Орешником» именно по Белой Церкви, выбрав как цель, например, аэродром. Впрочем, как сообщает OSINT-канал «КиберМука», БРСД попала по гаражному кооперативу. В результате, по результатам ночной атаки в Киевской областной военной администрации сообщили, что в Белоцерковском районе поврежден именно гаражный кооператив, а также здания неназванного предприятия.

Реальная эффективность такого использования этой БРСД, даже в случае попадания в цель, очень сомнительна, о чем в соцсетях уже пожаловались рашисты, которые в очередной раз жалуются на то, почему эта ракета была «без боевой части». Вместе с тем, заметим, что, несмотря ни на что, «Орешник» может представлять серьезную опасность для гражданского населения. И прежде всего это средство террора с учетом, что вряд ли ракета, основное назначение которого — доставка ядерного заряда — будет слишком высоким уровнем точности.

В то же время, предыдущие два удара так или иначе могли иметь реальные практические цели. Так, впервые РФ ударила «Орешником» по Днепру в ноябре 2024 года и это была этакая «репетиция ядерного удара». Второй раз — в январе этого года по окрестностям Львова, тогда россияне могли запустить ракету с целью проверки, как в Европе будут отслеживать удар этой БРСД.

Кроме того, использование «Орешника» можно объяснить и пропагандистскими целями и желанием врага морально давить на украинцев. Ибо обычно об угрозе применения этой БРСД предупреждают раньше времени, а главным и действительно нервным вопросом является решится ли решить использовать ее с ядерной боевой частью. И хотя такой сценарий очень и очень маловероятен, но все же может вызвать определенные панические настроения.

Ночью почти сразу после удара появилось видео момента попадания «Орешника», который враг снова использовал в так называемом «кинетическом варианте» — так раньше сами решисты назвали массо-габаритные макеты, которые используют в РФ в этой БРСД при ударах по Украине, в то время как «Орешник» предназначен для «Орешника». На видео ниже можно увидеть падение отдельных блоков, в каждом по шесть суббоеприпасов. В общей сложности БРСД оснащается шестью такими блоками.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что если между первой и второй атакой прошел значительный отрезок времени в год и около полутора месяцев, тогда как между второй и третьей — четыре с половиной месяца. Это позволяет осторожно говорить о том, что в РФ могли нарастить производство этой БРСД, хотя официальных данных пока нет.

Согласно данным, озвученным в прошлом году, на этот год РФ имели планы изготовить шесть БРСД «Орешник», а по состоянию на прошлый год всего их было изготовлено три, из которых одна была использована для удара по Украине, а еще одна была уничтожена на полигоне «Капустин Яр» силами ГУР МОУ, СБУ и СВР.

