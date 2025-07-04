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- Украина
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Целовал родную землю: щемящее видео возвращение героев из русского плена
Слезы, улыбки и щемящие объятия — так выглядело возвращение украинцев из плена 4 июля.
4 июля Украина встретила освобожденных из российского плена военных и гражданских.
Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он опубликовал первые кадры щемящих моментов возвращения.
На трогательном видео видно, как украинские военные ступают на родную землю — кто целует ее, другой становится на колено, не сдерживая слез. Некоторые уже успели позвонить по телефону родным. Их переполняют эмоции, сложно описать словами.
Самому младшему из уволенных — всего 20 лет, самому старшему — 59. Среди возвращенных — не только военные, но и гражданские граждане, также прошедшие через неволю.
Это очередной важный шаг по освобождению всех пленных украинцев. Каждый такой момент напоминает: борьба идет не только на фронте, но и за каждую жизнь наших граждан.
Напомним, большинство из вернувшихся находились в российском плену еще с 2022 года. Они защищали Украину в разных регионах: Донбасс и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, а также гражданские.