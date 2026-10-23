Целые города без света, "прилеты" от запада к востоку: Россия устроила кровавый террор в Украине — все последствия

Россияне атаковали железную дорогу в Полтаве

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Ночью 23 октября россияне нанесли массированный удар беспилотникам по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины от запада к востоку. Зафиксированы попадания на 19 локациях, а также падение обломков на 13 локациях. В результате вражеской атаки погибли и пострадали люди.

Об обстрелах Украины читайте на ТСН.ua.

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Чем РФ атаковала Украину и сколько целей сбила ПВО

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что с вечера 22 октября враг атаковал 176 ударными БПЛА типа Shahed (92 из них - реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 140 враждебных БПЛА типа Shahed (68 из них - реактивные), Гербера, дронов других типов. Боевая работа продолжается.

По предварительной информации, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Атака на Житомирскую область

В ночь 23 октября российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Житомирщины. Вновь под атакой находились объекты энергетики и жилые дома. Повреждены 6 частных домовладений. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

По данным ОВА , по состоянию на 7 утра отключенными от энергоснабжения остаются более 900 населенных пунктов области. Энергетики работают круглосуточно над восстановлением электричества для пользователей. Работы усложняются постоянной угрозой нанесения повторных ударов.

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Все службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий вражеских атак и оказания помощи нуждающимся.

Атака на Волынскую область

Волынская область была атакована реактивными БПЛА типа «Шахед». Более 10 беспилотников были направлены на область ночью.

В результате атак на объекты энергетики почти 105 тысяч потребителей остались без света . Пострадали объекты в Луцком и Ковельском районах.

В Луцке писали о повреждениях подстанций, питающих областной центр. Есть частичное ограничение водоснабжения. Также в городе временно не курсируют троллейбусы. Движение автобусов происходит по графику.

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В ОВА сообщили об одном травмированном и повреждении дома в Луцком районе.

Атака на Ровенскую область

В течение вечера и ночи 23 октября враг атаковал Ровенскую область. Под прицелом оказались энергетика, жилищный сектор, бизнес. Один из небольших населенных пунктов на Севере области подвергся семи атакам подряд.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Часть Ровенской области сейчас без света.

© Олександр Коваль / Рівненська ОДА

© Олександр Коваль / Рівненська ОДА

Атака на Полтаву

Россия атаковала Полтаву . В одном из частных жилых секторов взрывной волной повреждены по меньшей мере шесть домовладений - выбиты окна, повреждены крыши.

К счастью, по состоянию на сейчас обошлось без пострадавших.

По информации АО «Полтаваоблэнерго», в микрорайоне, подвергшемся вражеской атаке, повреждена воздушная линия электропередач.

В ГСЧС сообщили, что вечером российские войска атаковали объект железнодорожной инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Атака на Харьковскую область

В Харькове враг нанес удар реактивным дроном по Слободскому району. Последствия уточняются. Было попадание в крышу хозяйственного здания, возник пожар. О пострадавших информация пока не поступала.

Также за прошедшие сутки вражеские удары получили 12 населенных пунктов Харьковской области.

В Харьковской ОВА сообщили, что в результате обстрелов два человека погибли; пострадали 46 человек, в том числе ребенок.

В городе Лозовая два человека погибли, пострадали 38 человек; в Харькове ранена 47-летняя женщина; в городе Изюм получили ранения женщины 46 и 22 лет, 60-летний мужчина и 13-летний мальчик, получила острую реакцию на стресс 50-летняя женщина; на трассе Изюм – Славянск ранен 65-летний мужчина; в городе Дергачи испытала острую реакцию на стресс 56-летняя женщина.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: 2 ракеты, 1 РСЗО, 1 БпЛА типа «Герань-2», 3 БпЛА типа «Молния», 3 fpv-дроны, 126 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Харькове повреждены 15 автомобилей, 2 прицепа, железнодорожная инфраструктура. В Купянском районе повреждены админздание, гараж, автомобиль (сел. Шевченково), частный дом (с. Зеленый Гай). В Изюмском районе повреждены телятник (с. Бугаевка), комбайн (с. Вернополье), дом (г. Барвенково), частный дом (г. Изюм).

В Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Черкасская Лозовая), грузовой автомобиль, медицинское учреждение (г. Дергачи), складские помещения (сел. Васищево). В Лозовском районе поврежден многоквартирный дом, торговые киоски, автомобили (г. Лозовая). В Чугуевском районе поврежден частный дом, админздание (поселок Старый Салтов), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Мартово).

Атака на Днепропетровскую область

Россия обстреляла Днепропетровщину. Около 20 раз враг атаковал четыре района области области беспилотниками.

В Днепре истерзана инфраструктура. В Павлограде повреждены админздание и частный дом. Два человека получили ранения из-за атаки на Днепровский район. В результате удара возник пожар на предприятии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

На Никопольщине страдали райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Пострадал 44-летний мужчина. Он лечится амбулаторно.

В Шахтерском обществе на Синельниковщине пострадала 26-летняя женщина. Она находится на амбулаторном лечении.

Атака на Запорожье

В результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району три человека погибли, один - получил ранения. Всего за сутки оккупанты нанесли 940 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области. В частности, оккупанты направили четыре ракетных удара по Запорожью.

Поступило 90 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Атака на Одесскую область

В ночь на 23 октября российская армия атаковала объект энергетики ДТЭК Одесские электросети и гражданскую инфраструктуру юга Одесщины.

Под вражескими ударами оказалась и рекреационная зона. Возникшие пожары сейчас ликвидированы. Информация о пострадавших не поступала.

© Олег Кипер / Одесская ОВА

Атака на Винницкую область

22 октября Винницкая область снова находилась под массированной атакой россиян. Есть повреждения энергетической и промышленной инфраструктуры, частных домовладений и хозяйственных построек.

Пострадавших нет.

© Винницкая ОГА

© Винницкая ОГА

© Винницкая ОГА

© Винницкая ОГА

Атака на Сумскую область

В ночь на 23 октября российские захватчики массированно атаковали Сумы ударными беспилотниками. Часть вражеских дронов достигла целей. В результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека.

Вражеские дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры сразу в трех разных частях города. Кроме того, зафиксированы повреждения в жилом секторе Ковпаковского района.

Пострадали по меньшей мере два человека, которым оказывают медицинскую помощь.

Сколько украинцев осталось без света

В Минэнерго заявили, что в результате российских атак более 500 тысяч украинцев остались без света. Ночью 23 октября враг нанес удары по энергетическим объектам в Житомирской, Николаевской, Полтавской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской областях.

На Одесщине и Тернопольщине продолжается ликвидация последствий предварительных обстрелов. Кроме того, есть новые обесточивания в Донецкой и Харьковской областях.

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