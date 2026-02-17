Целые районы без воды и массовые пожары: какие последствия ударов по Львову, Одессе, Днепру и другим городам (фото)

Последствия атаки на Украину 17 февраля / © из соцсетей

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве и ряде областей утром 17 февраля была объявлена воздушная тревога на фоне угрозы ракетной атаки. Жителей призывают немедленно направляться к укрытиям гражданской защиты.

Воздушная тревога и из-за угрозы враждебных БПЛА.

По данным мониторинговых каналов, зафиксированы пуски ракет Х-101/555 из стратегической авиации РФ (Ту-95/Ту-160).

Реклама

Последствия в регионах

Днепр и Днепропетровская область

В Днепре во время вражеской атаки произошел пожар в одном из районов города. Повреждены административное здание и автомобили.

Враг атаковал Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом находились 5 районов.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

Последствия удара по Днепропетровщине / © из соцсетей

Последствия удара по Днепропетровщине / © из соцсетей

Последствия удара по Днепропетровщине / © из соцсетей

В Днепре изуродованы частное предприятие, админздания, дома и автомобили.

В Кривом Роге повреждено предприятие. В Криничанской общине Каменского района — жилье.

В Покровской общине Синельниковского района горел частный дом.

В Никопольщине россияне атаковали сам Никополь, Красногригорьевскую и Покровскую общины. Разбиты инфраструктура, магазины, учебный центр, многоквартирные дома и с десяток авто.

Люди не пострадали.

Реклама

Кировоградская область

Из-за сегодняшней дроновой атаки имеем последствия.

В Новоукраинском районе произошло возгорание частного дома. Спасатели оперативно локализовали пожар. Также повреждены автомобили.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

К счастью, погибших и травмированных нет. Ситуация под контролем.

Реклама

Одесса

Ночью 17 февраля армия Российской Федерации атаковала Одессу беспилотниками. Повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. Известно о трех пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По данным чиновника, известно о двух пострадавших мужчинах. Один из них находится в тяжелом состоянии, а состояние другого медики оценивают как средней степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждение. Кроме того, потерпевшей женщине врачи оказали помощь на месте.

Последствия удара по Одессе

По данным МВА, в результате атаки на Одессу были повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом — поврежден магазин и СТО.

Реклама

Глава Одесской областной военной администрации Оле Кипер добавил, что в Одессе один из БпЛА попал в квартиру на верхних этажах многоквартирного дома. Еще один дрон упал вблизи частного дома, повредив фасад и остекление, другой — на территории гаражного кооператива, где было повреждено семь гаражей и два автомобиля.

В «Инфоксводоканале» сообщили, что из-за обесточивания объектов без водоснабжения оказались потребители Киевского и части Хаджибейского районов Одессы, а также с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон 1–5», ж/м «Черноморка», ЖКУ «Таирово».

На предприятии предупреждают, что может наблюдаться снижение давления и отсутствие воды на верхних этажах некоторых потребителей Хаджибейского и Приморского районов.

Ивано-Франковская область

Утром 17 февраля во время воздушной тревоги в Янтаре Ивано-Франковской области произошло несколько взрывов.

Реклама

Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные медиа.

Заметим, воздушная тревога в регионе была объявлена в 06:10. Воздушные силы предупреждали о крылатых ракетах в направлении города Бурштын.

По данным мониторинговых каналов, на город летело по меньшей мере четыре ракеты. В частности, Х-101 и «Калибры».

Отметим, что в квартирах жителей янтаря прекратилось централизованное теплоснабжение и подача горячей воды.

Реклама

Львов и Львовская область

Во Львовском районе утром 17 февраля работает противовоздушная оборона. Все из-за российского дрона, зафиксированного в направлении Львова.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Львовский район. Работает ПВО», — говорится в коротком заявлении.

До этого момента Козицкий информировал о вражеском беспилотнике курсом на Львов.

Реклама

«Вражеский дрон на подлете ко Львову. Находитесь в безопасных местах. Не игнорируйте сигналы тревоги», — призвал в свою очередь городской голова Львова Андрей Садовый.

Где еще звучали взрывы

В ночь на 17 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

Взрывы звучали в ряде населенных пунктов по всей Украине:

Одесса

Ахтырский р-н (Сумщина)

Кривой Рог/р-н

Ахтырка (Сумщина)

Днепр

Запорожье

Синельниково (Днепропетровщина)

Лозовая (Харьковщина)

Кропивницкий

Полтавский р-н

Александрия (Кировоградщина)

Сновск (Черниговщина)

Чугуев/р-н (Харьковщина)

Винницкая область

Стрыйский р-н (Львовщина)

Житомирщина.

Война в Украине — последние новости

Россия готовит новые массированные удары по энергетике

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что украинская разведка фиксирует подготовку России к дальнейшим массированным атакам по энергетической инфраструктуре.

Реклама

«Разведка докладывает о подготовке россиян к последующим массированным ударам по энергетике. Надо, чтобы ПВО была настроена правильно», — заявил глава государства.

По словам Зеленского, российские атаки постоянно «эволюционируют» и становятся комбинированными, что требует особой защиты и своевременной поддержки со стороны партнеров. Зеленский подчеркнул, что любые задержки со снабжением ракет для ПВО или других средств защиты только увеличивают масштабы разрушений.

Тылы РФ горят

Силы обороны Украины поразили районы сосредоточения живой силы противника, узел связи и пункт управления БПЛА, сообщил Генштаб.

«В ночь на 16 февраля, в районе н.п. Калиновка (ТОТ Запорожской области), поражен район сосредоточения живой силы противника. В районе Новопавловки (ТОТ Донецкой области) поражен узел связи врага. В районе н.п. Березово (ТОТ Днепропетровской области) наши воины ударили по сосредоточению живой силы противника. В районе н.п. Уют (ТОТ Донецкой области) поражен пункт управления БПЛА окупантов», — говорится в сообщении ведомства.