Целые сутки с отключениями: где и когда не будет электричества 10 ноября

Отключение света 10 ноября / © ТСН.ua

Завтра, 10 ноября, в большинстве регионов Украины будут снова действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 4 очередей

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей

Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов после массированных российских атак.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

