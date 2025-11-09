- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
Целые сутки с отключениями: где и когда не будет электричества 10 ноября
По указанию «Укрэнерго» графики отключений будут применяться все сутки.
Завтра, 10 ноября, в большинстве регионов Украины будут снова действовать графики отключений света.
Об этом передает «Укрэнерго».
Графики почасовых отключений:
с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 4 очередей
Графики ограничения мощности:
с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей
Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов после массированных российских атак.
«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
