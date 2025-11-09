ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

Целые сутки с отключениями: где и когда не будет электричества 10 ноября

По указанию «Укрэнерго» графики отключений будут применяться все сутки.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Отключение света 10 ноября

Отключение света 10 ноября / © ТСН.ua

Завтра, 10 ноября, в большинстве регионов Украины будут снова действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

Графики почасовых отключений:

  • с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 4 очередей

Графики ограничения мощности:

  • с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей

Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов после массированных российских атак.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

Напомним, эксперт дал советы, как выжить в Украине без газа, света и воды.

Раньше мы писали, подорожает ли электричество зимой на фоне блекаутов.

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie