Ливень подтопил паркинг в Ивано-Франковске

© скрин с видео

Целые улицы ушли под воду, а авто плавают на дорогах: в двух городах Украины начался "потоп" из-за непогоды (видео)

После сильных ливней подтопление зафиксировали в Ивано-Франковске и Днепре. Во Франковске вода зашла в подземный паркинг жилого комплекса, а в Днепре потоки воды усложнили движение на улицах.

В нескольких украинских городах после сильных ливней зафиксировали подтопление. В Ивано-Франковске вода зашла в подземный паркинг жилого комплекса, а в Днепре отдельные улицы превратились в потоки воды.

Об этом пишут местные СМИ, передает ТСН.ua.

В Ивано-Франковске в результате интенсивного ливня подтопило подземный паркинг одного из жилых комплексов на улице Кисилевской.

По словам жителей, вода начала быстро заходить в паркинговое помещение после сильных осадков. Часть находившихся внутри автомобилей, вероятно, могла оказаться в воде.

Жители отмечают, что подтопление произошло внезапно, после того как по городу прошел интенсивный ливень. Пока информацию о масштабах повреждений и количестве подтопленных авто уточняют.

Сложная ситуация из-за непогоды также в Днепре. По данным местных медиа, после сильного дождя улицы города начали уходить под воду, а на отдельных участках передвижение транспорта и пешеходов существенно затруднено.

В частности, подтопку фиксируют на улице Шолом-Алейхема. На кадрах из города видно, что потоки воды движутся по проезжей части, превращая отдельные улицы в реки.

Официальная информация о последствиях непогоды, повреждениях инфраструктуры и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что в Украину новой волной сует непогода. Большинство областей зальют кратковременные дожди с грозами, однако температура воздуха местами прогреется до +25 градусов.

