Целые улицы ушли под воду, а машины "плывут" на дорогах: города Украины накрыл потоп из-за непогоды (видео)

В Украине дороги уходят под воду от непогоды / © Unsplash

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В Украину пришла непогода — после сильного ливня затопило дороги и улицы Вышгорода, трассу Киев — Чоп, а также Ровно — Львов. На ключевых трассах образуются пробки, а кое-где реки выходят из берегов.

В Украине из-за непогоды начало затапливать дороги: видео очевидцев

Очевидцы делятся видео на дорогах. Самая тяжелая ситуация на трассе Ровно — Львов. Автомобили буквально переплывают дорогу, а непогода заливает огороды людей.

Последствия внезапной непогоды уже ощутимы в нескольких областях Украины.

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В Киевской области тем временем начался сильный дождь с градом. Большие куски льда падают вместе со ливнем.

В Киевской области подтапливает Вышгород — из канализационных люков бьет вода. Проезжая часть в городе превратилась в реку. Худшая ситуация, по сообщению местных жителей, на улице Набережной.

По данным Укргидрометцентра, гроза в Киеве и области продержится всю ночь.

Где будет непогода в Украине

Напомним, что после рекордной июньской жары в Украине ожидается резкое изменение погоды. По прогнозу синоптика Укргидрометцентра Наталии Птухи, поступление холодного атмосферного фронта на фоне прогретой атмосферы спровоцирует образование мощных кучно-дождевых облаков.

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Это повлечет за собой грозы, ливни, град, шквалистый ветер и даже локальные смерчи, которые могут формироваться менее чем за час.

Самое ощутимое похолодание придет 4–5 июля, когда дневная температура упадет до +21…+28°C. Зона непогоды будет продвигаться с запада на восток: 2–3 июля опасные явления затронут Правобережье, в частности, запад Украины, а также северные области, Винницкую и Черкасскую. Уже 4–5 июля дожди и грозы будут распространяться практически на всю территорию страны.

В зоне наибольшего риска окажется Карпатский регион. Из-за сильных ливней в горных районах возможно стремительное повышение уровня воды в реках на 0,2–0,8 метра, подтопления, локальные паводки и схождение селевых потоков. Туристов в Карпатах призывают быть максимально осторожными и следить за предупреждениями, поскольку ситуация в горах может меняться каждые полчаса.

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