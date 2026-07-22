ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
648
Время на прочтение
2 мин

Целые улицы ушли под воду, машины плывут на дорогах: в большом городе Украины "потоп" из-за непогоды (видео)

Из-за непогоды затопило улицы, часть города осталась без света, а движение транспорта усложнилось.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Комментарии
Дождь

Дождь / © unsplash.com

Одессу накрыл мощный ливень, вызвавший масштабные подтопления в разных районах города. Из-за непогоды затопило дороги, дворы многоэтажек и рынок «7 километр».

Об этом сообщает Одесский городской совет и очевидцы в социальных сетях.

На обнародованных видео видно, как мощные потоки воды движутся по дорогам, снося автомобили и мусорные баки. Также подтоплены дворы жилых домов и большие транспортные магистрали.

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Из-за непогоды в городе временно перекрыли отдельные улицы. Кроме того, было приостановлено движение части трамвайных маршрутов.

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Также сообщается о локальных перебоях с электроснабжением в некоторых районах Одессы.

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Отдельно отмечается, что подтопление зафиксировано и на территории рынка «7 километр».

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

В Одесском городском совете призвали жителей и гостей города быть максимально осторожными.

«Обращаемся к жителям и гостям города не оставлять транспортные средства на ливнеприемных решетках и под деревьями и по возможности ограничить передвижение по городу», — отметили в горсовете.

Городские службы продолжают ликвидировать последствия ненастья.

Кстати, гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей предупреждал об ухудшении погодных условий.

Предупреждение синоптиков / © Укргидрометцентр

Предупреждение синоптиков / © Укргидрометцентр

Синоптики отметили, что 22 июля в Одесской области и г. Одесса будет наблюдаться переменная облачность. Днем умеренный, местами сильный дождь, град. Днем гроза. Температура ночью 15-20°, днем 21-26°.

По г. Одесса также облачно с прояснениями, температура ночью 18-20°, днем 22-24°. Температура морской воды 21-22°С.

Напомним, в сентябре 2025 года в Одессе выпало рекордное количество осадков — 94 мм, что превышало месячную норму. Мощный ливень парализовал город, вызвав масштабные подтопления, остановку транспорта и разрушения. Погибли 9 человек, среди них был ребенок. Спасатели тогда эвакуировали сотни человек. В области был объявлен День траура.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
648
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie