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- Украина
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Целые улицы ушли под воду, машины плывут на дорогах: в большом городе Украины "потоп" из-за непогоды (видео)
Из-за непогоды затопило улицы, часть города осталась без света, а движение транспорта усложнилось.
Одессу накрыл мощный ливень, вызвавший масштабные подтопления в разных районах города. Из-за непогоды затопило дороги, дворы многоэтажек и рынок «7 километр».
Об этом сообщает Одесский городской совет и очевидцы в социальных сетях.
На обнародованных видео видно, как мощные потоки воды движутся по дорогам, снося автомобили и мусорные баки. Также подтоплены дворы жилых домов и большие транспортные магистрали.
Из-за непогоды в городе временно перекрыли отдельные улицы. Кроме того, было приостановлено движение части трамвайных маршрутов.
Также сообщается о локальных перебоях с электроснабжением в некоторых районах Одессы.
Отдельно отмечается, что подтопление зафиксировано и на территории рынка «7 километр».
В Одесском городском совете призвали жителей и гостей города быть максимально осторожными.
«Обращаемся к жителям и гостям города не оставлять транспортные средства на ливнеприемных решетках и под деревьями и по возможности ограничить передвижение по городу», — отметили в горсовете.
Городские службы продолжают ликвидировать последствия ненастья.
Кстати, гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей предупреждал об ухудшении погодных условий.
Синоптики отметили, что 22 июля в Одесской области и г. Одесса будет наблюдаться переменная облачность. Днем умеренный, местами сильный дождь, град. Днем гроза. Температура ночью 15-20°, днем 21-26°.
По г. Одесса также облачно с прояснениями, температура ночью 18-20°, днем 22-24°. Температура морской воды 21-22°С.
Напомним, в сентябре 2025 года в Одессе выпало рекордное количество осадков — 94 мм, что превышало месячную норму. Мощный ливень парализовал город, вызвав масштабные подтопления, остановку транспорта и разрушения. Погибли 9 человек, среди них был ребенок. Спасатели тогда эвакуировали сотни человек. В области был объявлен День траура.