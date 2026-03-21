Целый город остался без света после российской атаки: подробности

Отключение света. / © Associated Press

В субботу, 21 марта, российская армия снова атаковала энергетику Украины. Тысячи жителей Славутича остались без электроснабжения.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«В результате утренней атаки временно без централизованного электроснабжения остался Славутич. Без света осталось почти 21 тысяча жителей», — подчеркнул председатель ОВА.

По словам чиновника, объекты критической инфраструктуры города перевели на резервное питание. В частности, тепло- и водоснабжение обеспечены, работают связь и Интернет работают. В то же время, заведения социальной сферы работают на генераторах и аккумуляторах. В Славутиче также действуют «Пункты незламности».

«Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждый дом», — подчеркнул Калашник.

Атака на объект энергетики

Утром 21 марта стало известно, что армия РФ атаковала важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. Из-за обстрела обесточено 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах.

В частности, в Чернигове из-за отсутствия напряжения в сети все троллейбусные маршруты города, кроме маршрута №11, временно не работают. Движение троллейбусов планируется возобновить после стабилизации ситуации.

