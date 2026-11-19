Атака на Изюм 19 ноября

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Утром 19 ноября россияне атаковали жилой дом в городе Изюм Харьковской области, в результате чего разрушен один из подъездов. Есть пострадавшие дети.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Пострадали дети: россияне ударили по дому в Изюме

По состоянию на 16:00 в ГСЧС сообщили, что россияне атаковали здание из реактивных систем залпового огня. По предварительным данным, пострадали 16 человек, среди которых четверо детей. Из-под завалов удалось достать женщину.

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«В результате прямого попадания в 5-этажный жилой дом разрушен подъезд. Под завалами могут находиться люди. Кроме того, взрывной волной повреждена многоэтажка напротив, возник пожар в квартире», — пишут в ГСЧС.

Пожар уже удалось ликвидировать. На месте вражеской атаки продолжаются аварийно-спасательные работы. Несмотря на угрозу повторных ударов, на месте работают спасатели, кинологи, саперы и офицеры-спасатели общины, полиция, медики, волонтеры и коммунальные службы.

Ночная атака на Украину 19 ноября: главное

Напомним, во время ночной атаки РФ по Житомирской области пострадал один человек, а в четырех частных жилых домах повреждено остекление окон. По данным ГСЧС, на месте попаданий возникли пожары, которые спасатели уже полностью ликвидировали.

Всего с вечера 18 ноября до утра российские войска атаковали Украину противокорабельными ракетами «Оникс» и 98 дронами, среди которых был 61 реактивный «Шахед». Силы ПВО обезвредили 69 беспилотников, но в 18 местах зафиксированы попадания — так, из-за массированного удара по югу Одесской области повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

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