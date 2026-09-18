Цена дизеля в эти выходные взлетит к трехзначной: эксперт шокировал новой суммой на АЗС

Цена на дизель / © Unsplash

Реклама

Цена дизельного топлива на украинских АЗК в эти выходные может превысить 100 грн за литр. В то же время, часть сетей пока технически не может установить на табло трехзначную цену.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

Реклама

На АЗК уже ищут способ показать цену свыше 99,99 грн

По словам эксперта, на многих АЗК дизель продают по 99,90 грн за литр. Причина, в частности, в технических ограничениях топливных колонок, не рассчитанных на отражение трехзначной цены.

Реклама

«Если вы заметили, сейчас очень интересно: во всех сетях АЗК 99,90 стоят по дизелю. Это ведь не просто так они стоят. И премиальные сорта, и обычный дизель все в одну цену, так не бывает», — отметил Леушкин.

Он пояснил, что не все сети могут сразу установить цену более 100 грн из-за технических особенностей оборудования.

«Не все могут технически изменить цену. До смешного дошло: сейчас по всей стране ищут эти табло и меняют. Многие уже нашли, кто поменял. Многие сейчас выкручиваются с этой установкой», — рассказал эксперт.

Дизель может стать трехзначным уже в эти выходные

Левшкин предположил, что первые сети могут перейти отметку в 100 грн за литр в ближайшие дни.

Реклама

«Я считаю, что в эти выходные будет достаточно интересное событие с ценой по дизелю», — заявил эксперт.

По его словам, там, где уже технически готовы отражать трехзначные суммы, дизель может подорожать примерно до 103 грн за литр. В то же время Леушкин отметил, что не прогнозирует конкретную цену для всех сетей, поскольку ситуация с оборудованием и ценообразованием у них разная.

Дорожать может и бензин

В то же время рост цен может затронуть не только дизельное топливо. По словам Леушкина, стоимость бензина в Украине во многом зависит от внешних котировок в Европе. Сейчас они тоже растут.

«Бензин отталкивается от внешних котировок — сколько он стоит в Европе. Сейчас идет очень серьезный рост. Потому он будет дорожать: у нас и валюта дорожает, и котировки растут на топливо в Европе. Все растет», — объяснил эксперт.

Реклама

Он также обратил внимание на удорожание доставки топлива, что дополнительно влияет на конечную цену украинских автомобилистов.

Левшкин подчеркнул, что речь идет прежде всего о росте стоимости топлива, а не о его дефиците.

«Автомобилистам, во-первых, нужно запастись деньгами. Купить они всегда смогут, пока нет проблемы с дефицитом. Сейчас проблема — цена», — сказал эксперт.

Цены на топливо — последние новости

Напомним, по информации ABC News, цены на дизельное топливо в мире достигли рекордного уровня. В пятницу утром средняя цена дизеля в США держалась около рекордных $6,43 за галлон.

Это влияет на цены топлива в Украине. В пятницу, 18 сентября, известные сети АЗС скорректировали цены на топливо. В частности, на отдельных заправках бензин в сутки подорожал сразу на 2 грн за литр.

Новости партнеров

Новости партнеров