Цена на борщевой набор постепенно снизится: когда это произойдет

В текущем сезоне Украина ожидает прироста урожая овощей — до 800 тысяч тонн. Цена на борщевой набор начнет постепенно снижаться в конце лета.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Ранок.LIVE".

«Это дополнительные возможности, которые будут влиять на понижение цены. Что касается борщевого набора, пик понижения мы ожидаем в конце августа-начале сентября, когда будет сбор овощных культур», — говорится в материале.

Что касается плодовых деревьев, таких как груша и яблоко, из-за заморозков они сильно пострадали.

«Не стоит ожидать цен прошлого года. По мере увеличения предложений цена немного просядет, но ненамного», — заключил эксперт.

Напомним, в Украине наблюдается общая тенденция снижения цен на некоторые овощи. Впрочем, чеснок, напротив, демонстрирует стремительное удорожание. По данным портала «Минфин», с июня по июль 2025 года его стоимость значительно выросла: