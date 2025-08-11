ТСН в социальных сетях

Цена на борщевой набор постепенно снизится: когда это произойдет

Из-за весенних заморозков урожай 2025 года сильно пострадал.

Овощи, борщовый набор

Овощи, борщовый набор / © УНИАН

В текущем сезоне Украина ожидает прироста урожая овощей — до 800 тысяч тонн. Цена на борщевой набор начнет постепенно снижаться в конце лета.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Ранок.LIVE".

«Это дополнительные возможности, которые будут влиять на понижение цены. Что касается борщевого набора, пик понижения мы ожидаем в конце августа-начале сентября, когда будет сбор овощных культур», — говорится в материале.

Что касается плодовых деревьев, таких как груша и яблоко, из-за заморозков они сильно пострадали.

«Не стоит ожидать цен прошлого года. По мере увеличения предложений цена немного просядет, но ненамного», — заключил эксперт.

Напомним, в Украине наблюдается общая тенденция снижения цен на некоторые овощи. Впрочем, чеснок, напротив, демонстрирует стремительное удорожание. По данным портала «Минфин», с июня по июль 2025 года его стоимость значительно выросла:

  • Обычный чеснок – в июне средняя цена за килограмм чеснока составила 153,51 гривны. Однако уже к 30 июля она подскочила до 176,40 гривны, что составляет рост более чем на 22 гривны.

  • Молодой чеснок — в прошлом месяце его можно было приобрести в среднем за 138,33 гривны за килограмм, но сегодня его цена достигает 161,75 гривны.

