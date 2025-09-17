Цена одного года войны: Зеленский ошеломил суммой военных расходов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Один год войны стоит Украине 120 миллиардов долларов. Денежные средства на военные расходы поступают из двух источников: собственного бюджета государства и иностранной помощи от союзников.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Мецолой в Киеве 17 сентября.

Владимир Зеленский отметил, что финансовая поддержка от партнеров критически важна для Украины. Он назвал это «большим вызовом» для правительства и страны в целом.

"Цена одного года [боевых действий - ред.] - это 120 миллиардов, 60 - дает украинский бюджет, а 60 мне еще нужно найти на следующий год", - заявил президент.

Зеленский выразил надежду, что в следующем году война все-таки закончится, но отметил, что у государства есть и «план Б», предусматривающий необходимость финансирования потребностей Сил обороны в размере 120 миллиардов долларов.

«План А – это завершить войну, план Б – 120 миллиардов. И это большой вызов», – отметил президент.

Он отметил, что такой объем средств не потребуется в мирное время, но сейчас этот вопрос чрезвычайно важен.

"Я не говорю, что нам нужно будет в мирное время после прекращения огня так много средств в течение 10 лет, но в любом случае вы должны понимать объем этого вопроса", - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, то, что Украина четвертый год противостоит агрессии со стороны России, стоит огромных финансовых ресурсов. И эта цена растет. Глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа рассказала, сколько будет стоить Украине день войны в 2026 году.