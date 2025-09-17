- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 2 мин
Цена одного года войны: Зеленский ошеломил суммой военных расходов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за свой счет Украина покрывает лишь половину военных расходов.
Один год войны стоит Украине 120 миллиардов долларов. Денежные средства на военные расходы поступают из двух источников: собственного бюджета государства и иностранной помощи от союзников.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Мецолой в Киеве 17 сентября.
Владимир Зеленский отметил, что финансовая поддержка от партнеров критически важна для Украины. Он назвал это «большим вызовом» для правительства и страны в целом.
"Цена одного года [боевых действий - ред.] - это 120 миллиардов, 60 - дает украинский бюджет, а 60 мне еще нужно найти на следующий год", - заявил президент.
Зеленский выразил надежду, что в следующем году война все-таки закончится, но отметил, что у государства есть и «план Б», предусматривающий необходимость финансирования потребностей Сил обороны в размере 120 миллиардов долларов.
«План А – это завершить войну, план Б – 120 миллиардов. И это большой вызов», – отметил президент.
Он отметил, что такой объем средств не потребуется в мирное время, но сейчас этот вопрос чрезвычайно важен.
"Я не говорю, что нам нужно будет в мирное время после прекращения огня так много средств в течение 10 лет, но в любом случае вы должны понимать объем этого вопроса", - подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, то, что Украина четвертый год противостоит агрессии со стороны России, стоит огромных финансовых ресурсов. И эта цена растет. Глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа рассказала, сколько будет стоить Украине день войны в 2026 году.