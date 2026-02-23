Россияне завербовали украинку для теракта во Львове / © ТСН.ua

В центре Львова 22 февраля в результате серии взрывов погибла молодая полицейская и пострадали более 20 человек.

Правоохранители уже задержали вероятную исполнительницу теракта, которая по указаниям кураторов из ФСБ изготовила и заложила самодельные устройства ради денежного вознаграждения.

Что известно об исполнительнице преступления и какую меру пресечения ей избрали — читайте в материале ТСН.ua.

Что известно о теракте во Львове

В воскресенье, 22 февраля, в центре Львова прогремели два взрыва. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что это — теракт.

В результате взрыва погибла молодая полицейская Виктория Шпилька, около 24 человек пострадали. По данным властей, по состоянию на 23 февраля в больницах Львова находилось 12 раненых людей, им оказывается помощь. Три человека — в очень тяжелом состоянии, сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии больницы святого Пантелеймона.

Последствия взрывов во Львове / © Getty Images

«Накануне пациентам были проведены сложные оперативные вмешательства в связи с минно-взрывными травмами, в частности выполнена остановка массивных кровотечений и другие неотложные хирургические процедуры», — рассказали в пресс-службе медучреждения.

Впоследствии львовская полиция обнародовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших подготовку к взрыву, который прогремел в ночь на 22 февраля.

Как отмечают в Нацполиции, злоумышленница заранее спрятала самодельную взрывчатку в баках для мусора.

После детонации устройств на место происшествия оперативно прибыли криминалисты, взрывотехники, кинологи и оперативные службы.

Что известно о подозреваемой, которая причастна к теракту во Львове

При попытке покинуть Львовскую область правоохранители задержали подозреваемую в совершении теракта в контролируемом пограничном районе Старого Самбора. Ею оказалась 33-летняя жительница Костополя Ривненской области Ирина Саветина.

Правоохранители задержали подозреваемую в совершении теракта во Львове / © Национальная полиция Украины

Правоохранители задержали подозреваемую в совершении теракта во Львове / © Национальная полиция Украины

По данным следствия, женщина действовала по указаниям кураторов из ФСБ, собственноручно изготавливая взрывные устройства по онлайн-инструкциям. Взрывчатку она заложила в мусорные баки, что зафиксировали камеры наблюдения.

Во время обысков по месту жительства задержанной изъяли доказательства ее противоправной деятельности. Женщине сообщили о подозрении в совершении террористического акта и незаконном обращении с оружием.

Правоохранители задержали подозреваемую в совершении теракта во Львове. Ей сообщили о подозрении / © Львовская обласная прокуратура

«Подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанной теракта, который унес жизнь 23-летней полицейской и привел к ранению еще более 20 человек», — отметил начальник отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Львовской областной прокуратуры Назар Маркив.

Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Кто заказал теракт во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 22 февраля заявил, что взрыв во Львове организовали россияне. По его словам, украинку РФ завербовали через Telegram.

Глава государства подчеркнул, что РФ планирует и в дальнейшем совершать подобные преступления, поэтому правоохранителям следует быть готовыми к этим вызовам.

Последствия взрывов во Львове / © Associated Press

«Многие факты уже есть. Исполнители были завербованы через Telegram. Организация теракта — российская… И я поручил сегодня проработать такие меры, такое реагирование, чтобы исключить подобные преступления. Уже есть определенный опыт противодействия у наших правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены. Украинские правоохранители постоянно противодействуют таким вербовкам», — заверил глава государства.

Он призвал к «большей вовлеченности» в предотвращении терактов общин, местных руководителей, правительственных институтов, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации диверсий в украинском тылу.

«У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Надо больше защиты для людей», — подытожил Зеленский.

Как готовили и руководили взрывными устройствами для атаки в центре Львова

На месте взрыва зафиксированы значительные повреждения зданий и выбитые окна. Для усиления поражения злоумышленники использовали обычные строительные гайки, что привело к большому количеству травм. Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак обратил внимание на остатки пластиковых контейнеров для еды, предположив, что взрывчатку могли замаскировать под заказ службы доставки, пишет "24 Канал«.

Он отметил, что второй взрыв прогремел уже после прибытия правоохранителей. По его словам, есть три версии, как взрывные устройства могли быть активированы:

использование таймера, настроенного на время приезда полиции;

визуальное наблюдение из квартиры неподалеку;

дистанционное управление через взлом городских камер видеонаблюдения, что позволяло кураторам следить за ситуацией в реальном времени даже с территории РФ.

Также, по его словам, причастные к преступлению могли находиться среди толпы непосредственно после инцидента. Он отметил, что сейчас правоохранители изучают присутствие подозрительных лиц на месте происшествия, которые могли быть отправлены заказчиками для фиксации результатов диверсии.

Сколько спецслужбы РФ обещали заплатить за теракт во Львове

За выполнение задания во Львове российские кураторы пообещали 33-летней женщине 60 тысяч гривен, однако денег она так и не увидела. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Во время первых допросов задержанная призналась, что согласилась на сотрудничество с ФСБ, надеясь этими средствами закрыть свои долги. Заказчики перечислили ей лишь минимальную сумму, которой хватило на покупку составляющих для взрывчатки. Все необходимые компоненты — от бытовой химии до гвоздей, болтов и гаек для поражения — фигурантка приобрела в одном из крупных строительных гипермаркетов Львова.

Следствие уже приобщило к делу записи с камер наблюдения магазина, где зафиксирован процесс покупки этих материалов.

Фигурантке дела о взрывах во Львове избрали меру пресечения

23 февраля во Львове состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемой в теракте Ирине Саветиной.

Во время слушания Саветина отрицала наличие мотива и утверждала, что не осознавала опасности своих действий. По ее словам, на связь с ней вышли около недели назад через Telegram.

«Соединился со мной парень на счет работы, потому что я интересовалась работой в Телеграме. Он мне прислал сообщение, где можно заработать деньги… Он говорил о разных вещах. Сначала о сжигании машин. Я ему сразу отказалась и сказала, что я не буду это делать», — рассказала она.

Впоследствии с женщиной связался другой мужчина.

© ТСН

«Он мне написал, сказал, что у него есть какая-то для меня работа безопасная и легальная», — рассказала подозреваемая.

Заказчик, представившийся Марком, дистанционно управлял процессом изготовления устройства, называя его «хлопушкой».

«Все, что он говорил, я выполняла по инструкции. Мобильные телефоны, гайки, различные вещества — я не знала точного состава. Он управлял всем дистанционно. Я делала все по его инструкции. Я не знаю, я даже не вспомню сейчас как это», — так объяснила подозреваемая изготовление взрывчатки.

Она рассказала о материалах для устройства: мобильные телефоны, гайки и «различные вещества».

«Он был по видео-связи. А когда я поняла, что что-то не так, я позвонила к Марку и сказала, что не буду этого делать. Я поднялась в квартиру, мне позвонил этот Даниил, и сказал: «Мы все о тебе знаем, о твоих кредитах, где живет твоя мама», — рассказала Саветина.

женщина утверждает, что узнала о причастности заказчиков к российским спецслужбам только в отделении СБУ.

В конце заседания Саветина попросила прощения и выразила соболезнования семье погибшей и всем пострадавшим от взрыва.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

