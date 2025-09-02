ТСН в социальных сетях

Цена "успеха" армии РФ на Купянском направлении: ISW обнародовал карты и детали о "мясных штурмах"

Плацдарм российских войск к северу и северо-западу от Купянска слишком узок и потому уязвим, и русские войска не могут собрать необходимое количество человеческих ресурсов для проведения большого наступления.

Светлана Несчетная
Купянское направление

Купянское направление / © ТСН.ua

Российские войска незначительно продвинулись на Купянском направлении, но не имеют прогресса в Сумской и Харьковской области, а также на Боровском, Лиманском и Северском направлениях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

1 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не добились.

Российские милблогеры утверждали, что армия РФ продвинулась в пределах Юнаковки (к северо-востоку от Сум) и что ВСУ контратаковали вблизи Юнаковки и Андреевки.

Карта ISW

Карта ISW

На севере Харьковской области российские военные также не закрепились.

Российский милблогер утверждал, что войска РФ продвинулись в Волчанске и вблизи Синельниково (к северо-востоку от Харькова), но подтверждения этой информации нет.

31 августа и 1 сентября российские войска атаковали к северу от Харькова вблизи Глубокого и в направлении Липцов, а также на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска.

Карта ISW

Карта ISW

На Купянском направлении русским войскам удалось продвинуться.

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил 1 сентября, что российские войска продвинулись к северу от Тополя (к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы) и к северу от Купянска.

Российские милблогеры утверждали, что войска РФ продвинулись в центральной и южной частях Мирового (к северо-западу от Купянска) и к Тищенковке (к северо-западу от Купянска), но Машовец и еще один известный российский милблогер, связанный с Кремлем, опровергли эти утверждения.

Машовец заявил, что российские войска оккупировали Кондрашовку, но не закрепились там, поскольку ВСУ контратакуют в Южной Кондрашовке.

Также военный аналитик отметил, что плацдарм российских войск к северу и северо-западу от Купянска слишком узкий и поэтому уязвим, и что российские войска не могут собрать необходимое количество человеческих ресурсов для проведения крупного наступления. Также российские военные не смогли перевезти тяжелую технику через реку Оскол к плацдарму, и что украинские войска удерживают огневой контроль над центральными и южными точками плацдарма.

Бригада ВСУ, действующая на Купянском направлении, сообщила, что российское военное командование недавно изменило тактику пехоты: они регулярно используют тепловизионные плащи днем и ночью, чтобы избежать обнаружения. Это может свидетельствовать об их значительных потерях.

Карта ISW

Карта ISW

Также 1 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Боровском, Лиманском и Северском направлениях, но подтвержденного прогресса не достигли.

Представитель 11-го армейского корпуса Украины подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что российские войска, вероятно, готовят масштабное наступление на Северском направлении к осенне-зимнему сезону дождей.

Сейчас российские войска атакуют небольшими пехотными группами, используя тактику инфильтрации. Вероятно, они потеряли батальон и проводят ротацию.

В тактическом районе Константиновка-Дружковка 1 сентября российские войска подтвержденного прогресса не достигли.

Российский милблогер заявил, что российские войска увеличивают количество ударов неуправляемыми планирующими бомбами по Константиновке.

Карта ISW

Карта ISW

Российским войскам удалось продвинуться на Новопавловском направлении и западе Запорожской области.

Российские войска атаковали к западу от Орехова вблизи Каменского, Степногорска и Плавней 31 августа и 1 сентября. Украинская бригада, действующая на западе Запорожской области, и украинский военный наблюдатель Юрий Бутусов сообщили, что ВСУ отбили примерно уменьшенную роту российскую механизированную атаку вблизи Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова) и повредили два танка Т-72, пять боевых машин пехоты, четыре мотоцикла и один бронеавтомобиль «Тигр».

Карта ISW

Карта ISW

1 сентября русские войска продолжали ограниченные атаки на Херсонском направлении, но не продвигались вперед.

Карта ISW

Карта ISW

Напомним, спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец сообщил о том, что российские войска готовятся к новому большому штурму Северска, что в Бахмутском районе Донецкой области. Враг стремится закрепиться в окрестностях города к началу осенних дождей.

