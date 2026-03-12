Следственные действия / © Национальная полиция Украины

В Черновицкой области правоохранители разоблачили военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого подозревают в вымогательстве денег за помощь в уклонении от мобилизации.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным следствия, 33-летний военный ТЦК предлагал военнообязанным гражданам «решить вопрос» со снятием их с розыска. За свои услуги он требовал от 2 до 4 тысяч долларов и обещал исключить мужчин из автоматизированной системы учета военнообязанных и призывников «Оберег».

Оперативники задержали военнослужащего во время получения 4 тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства он якобы должен был снять с розыска двух военнообязанных.

Во время следственных действий правоохранители изъяли 4 тысячи долларов, документацию, черновые записи и мобильный телефон подозреваемого.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении. В случае доказательства вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности сроком до трех лет с конфискацией имущества.

