Цена затяжной войны: западные аналитики объяснили, почему Украина побеждает, несмотря на российский террор

Украинские инновации ломают имперские планы Кремля и изменяют ход войны / © Associated Press

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Массированная воздушная атака на Киев и возможное расширение гибридных угроз в Европе свидетельствуют не о сильной позиции оккупационной армии РФ, а об отчаянии агрессора на фоне ощутимых фронтовых успехов украинской армии. Успешное применение новейших роботизированных систем и регулярные дальние удары по стратегической инфраструктуре врага позволили изменить ход боевых действий и нанести сокрушительный удар по экономике нападающих.

Об этом пишет Foreign Policy.

Переломный этап: инновации вместо живой силы

Издание отмечает, что июльский воздушный удар по Киеву был очевидной попыткой российского военно-политического руководства продемонстрировать собственное преимущество. Однако постоянное возложение Москвы на такие жестокие стратегии скорее признак слабости, ведь украинское командование, армия и общество уже доказали, что ни один террор не способен их сломать. В последние месяцы ситуация на поле боя претерпела кардинальные изменения благодаря инновационному подходу к ведению вооруженной борьбы.

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Министр обороны Украины Михаил Федоров ввел эффективную стратегию массового использования роботизированных систем, чтобы максимально сохранить ограниченные человеческие резервы. Эта автоматизация вооруженных сил позволила замедлить российское наступление к «кровавому ползанию», а на многих участках даже отвоевать утраченные территории. Соотношение потерь меняется в пользу украинских защитников, а сама страна получила уникальный статус глобального инноватора в сфере современной конвенционной войны.

Цикличность войны: от стагнации до молниеносных прорывов

Нынешний конфликт развивается по четкому паттерну: месяцы жестокой стагнации, обычно играющей на руку врагу, сменяются молниеносными украинскими прорывами. В феврале 2022 года нападавшие надеялись на скорую победу, но после провала были вынуждены отступить на севере и перейти к изнурительному наступлению на востоке. Тогда ситуацию коренным образом изменили первые поставки западного высокоточного оружия, в частности систем HIMARS, и своевременные разведывательные данные.

«Как следствие, тотальный украинский коллапс выглядит все менее вероятным. Но все еще существует много возможных неидеальных вариантов окончания войны, включая прекращение огня, которое служило бы российским интересам», — предостерегают западные аналитики.

Осенью 2022 года защитники провели впечатляющее контрнаступление, освободив окрестности Харькова и деоккупировав Херсон. Однако во время летней кампании 2023 отсутствие современной боевой авиации и дальнобойного оружия привело к кровавой патовой ситуации, где численное преимущество врага сыграло ключевую роль. В 2024 году произошло новое обострение из-за дерзкого наступления украинских сил на российскую территорию, которое Москве удалось сдержать только благодаря затяжной контратаке и прямой помощи со стороны Северной Кореи.

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Экономическая удавка и общественные настроения в РФ

Новая фаза конфликта существенно отличается от прошлых этапов. Поскольку США и Европа долго запрещали бить своим оружием по вражеской территории, украинские специалисты самостоятельно разработали мощный дальнобойный ударный комплекс. Теперь отечественные дроны и крылатые ракеты каждую ночь уничтожают военные и промышленные объекты в сотни километров вглубь российской территории. Благодаря прицельным ударам по нефтяной инфраструктуре Россия не смогла получить финансовую выгоду от глобального скачка цен на нефть, возникшего из-за напряженности между США, Израилем и Ираном.

Перенос боевых действий на территорию агрессора стал единственным действенным инструментом для подрыва режима российского диктатора Владимира Путина. Покорность русского населения оказалась под угрозой из-за роста цен войны и изоляции от мира.

Недавние массовые отключения интернета в стране ярко продемонстрировали пренебрежительное отношение российских властей к базовым потребностям своих граждан. По данным независимого «Левада-Центра», в государстве-агрессоре стабильно растет количество людей, считающих, что страна движется в ложном направлении.

«Я не думаю, что в стране есть хотя бы один человек, чьи заботы заключались бы в чем-то другом, кроме скорейшего завершения боевых действий», — откровенно признался многолетний глава российского банка «Сбербанк» Герман Греф.

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Гибридная угроза для Европы и риски перемирия

Российский диктатор не настроен на деэскалацию, ведь это несет для него прямые личные риски. Военно-политическое руководство агрессора может прибегнуть к горизонтальной эскалации конфликта. Прямое конвенционное нападение на европейские государства остается маловероятным из-за истощенности оккупационных войск, однако Западу следует готовиться к мощным гибридным атакам: политическому давлению, кибервмешательствам, спонсируемому саботажу, атакам на инфраструктуру и целенаправленным убийствам.

Эксперты отмечают, что любое преждевременное перемирие станет ловушкой. Россия не раз отвергала мирные планы, стремясь оставить за собой оккупированные земли и навязать соседнему государству статус нейтралитета без западной поддержки. Замораживание конфликта позволит российской милитаризованной экономике возобновиться для новых нападений на Европу, тогда как западные общества потребуют отмены санкций и уменьшения оборонных бюджетов. Поэтому международные партнеры должны не ослаблять поддержку, а продолжать борьбу за справедливый мир, ведь стратегическое преимущество уже переходит в Киев.

Напомним, война в Украине длится уже более четырех лет. Несмотря на огромные потери на фронте, санкционное давление, проблемы в экономике и усиливающиеся удары по территории РФ кремлевский режим не демонстрирует готовности к прекращению боевых действий. Жданов объяснил, какую цель преследует президент РФ и что действительно способно остановить Кремль.

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