Центр Киева атаковали начиненными западными компонентами "Ланцетами": "засветились" даже США

Российские беспилотники типа «Ланцет», атаковавшие Киев 16 марта, содержали не менее 50 компонентов иностранного производства.

Об этом сообщил советник — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Что известно о компонентах «Ланцета»

По словам чиновника, дроны смогли долететь до столицы «своим ходом» благодаря внесенным в конструкцию изменениям. В частности, в сбитых аппаратах обнаружили:

лидер и камеру;

дополнительные модули памяти;

обновленный процессор.

Власюк уточнил, что ключевые детали беспилотников сделаны в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Корее и Китае, а также в самой РФ. Некоторые из идентифицированных элементов были выпущены недавно — в 2023 и 2024 годах. Один из таких дронов упал прямо на площади Независимости.

«Дроны будут представлять все большую угрозу (но этого не стоит бояться, а нужно действовать)», — подытожил Владислав Власюк.

Зачем РФ атаковала «Ланцетом»

Ранее мы уже писали, что по оценке советника министра обороны Сергея Флеша Бескрестнова, налет 16 марта имел признаки показательной операции для внутреннего российского потребителя. Эксперт отметил, что дроны летели без боевой части, вместо которой установили дополнительные аккумуляторы для увеличения дальности полета.

По его мнению, цель акции — создание медийного эффекта от появления «Ланцетов» в центре Киева, что, вероятно, выгодно российским производителям для получения новых заказов. Несмотря на использование десятков модифицированных аппаратов, украинская ПВО сбила большинство целей на подступах к столице.

Россия атаковала дронами центр Киева — что известно

Утром 16 марта Киев атаковали беспилотники. Вероятно, БПЛА «Ланцет», обломки которого упали в центре столицы, был закреплен на другом дроне — «Шахеде».

Ранее мы писали, что эта атака РФ может являться демонстрацией новых технологических возможностей РФ. Военный обозреватель Алексей Гетьман объяснил, что такой аппарат работает автономно благодаря системе визуального распознавания целей.

А по мнению авиационного эксперта Богдана Долинце, дневная атака была тестированием автономных систем с элементами искусственного интеллекта, позволяющими дрону работать без пилота. Долинце подчеркнул, что использование таких автономных разработок создает дополнительные риски для гражданской инфраструктуры и направлено на фиксацию видеодоказательств эффективности удара.