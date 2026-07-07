Центр Украины всколыхнуло землетрясение: первые подробности

Магнитуда составила 2,6 балла по шкале Рихтера / © cxid.info

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Сегодня, 7 июля, в Полтавской области произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали на территории Лохвицкого общества в Миргородском районе.

По данным специалистов Главного центра специального контроля, эпицентр землетрясения размещался на глубине семи километров. Его магнитуда составила 2,6 балла по шкале Рихтера.

Сейсмологи успокаивают: по классификации такое землетрясение относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, поэтому зафиксировать их могут только специальные высокочувствительные приборы. Никакой угрозы жизни, здоровью или инфраструктуре такие толчки не несут.

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Напомним, 17 мая в Полтавской области было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки были почти не ощутимы и не имели последствий.

22 июня Крым всколыхнула серия из четырех землетрясений магнитудой от 3,3 до 3,8 по шкале Рихтера. Эпицентры толчков зафиксировали в Черном море недалеко от Севастополя. Местные жители сообщали о панике и ощутимых колебаниях, от которых шатались стены домов.

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